6 خطوات لحماية الجلد خلال فصل الصيف.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- يحمي الجلد الجسم من البكتيريا والجراثيم، وينظم درجة حرارة الجسم.



نشرت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، قائمة بأبرز الأشياء التي يجب القيام بها لحماية الجلد، وما يجب الامتناع عنه.



الخطوات التي يجب القيام بها لحماية الجلد:



استخدام كريم مرطب للوقاية من الجفاف

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وضع واقي الشمس عند خروج من المنزل



الحرص على تغذية غنيّة بالألياف



عدم التعرض للشمس بغرض تسمير البشرة



الامتناع عن تدخين السجائر



الحدّ من التوتر أو الإجهاد



سي ان ان