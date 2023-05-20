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السبت، 20-05-2023 01:25 م

طبيبة تحدد من عليهم تجنب تناول الكرز

فوائد_فاكهة_الكرز


الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية ، أن تناول كميات كبيرة من الكرز يشكل خطورة على من يعاني من داء السكري.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الكرز يحتوي على العديد من العناصر المعدنية الضرورية للإنسان. كما يحتوي على فيتامينات B1 ، B2 ، C ، E ، PP. وعلى البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكروم واليود. وللكرز تأثير منشط، ومذاق منعش يحسن المزاج.

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وتقول: "هذه الثمرة، حلوى ممتازة لمن يعتني برشاقته، حيث تحتوي 100 غرام من الكرز على 50-80 سعرة حرارية. والكروم الموجود في تركيبها يساهم في تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم ويعزز فعالية الإنسولين. أما فيتامينات مجموعة В فتسرع عملية التمثيل الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكرز على البكتين الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن حركة الأمعاء. كما أن الكرز مدر خفيف للبول، لذلك له تأثيرإيجابي في ضغط الدم المرتفع والوذمة".


ووفقا لها، يحتوي الكرز على نسبة عالية من مادة الأنثوسيانين العضوية - صبغات نباتية تحمي الثمار من تأثير الأشعة فوق البنفسجية. ولهذه المادة خصائص مضادة للإلتهابات والأكسدة.


وتقول: "يجب ألا ننسى أن الكرز لا يحتوي على الفيتامينات والمعادن فقط، بل وعلى كمية عالية من السكر (تحتوي 100 غرام من الكرز على 11-12 غرام من السكر)، لذلك لا ينصح بتناوله بكميات كبيرة وخاصة المصابين بداء السكري. كما يمكن أن يسبب الكرز الحساسية. لذلك ينصح بإعطاء الطفل كمية قليلة من الكرز أول مرة ومراقبة حالته".

 

روسيا اليوم 

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