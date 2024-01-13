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السبت، 13-01-2024 03:49 م

طبيبة تحذر من العواقب الخطيرة للتخثر

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الوكيل الإخباري - حذرت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية من عواقب عدم علاج حالات التخثر.

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وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن التخثر (تجلط الدم) هو حالة خطيرة يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة إذا لم يعالج في الوقت المناسب. فما هي العلامات الأولى لتجلط الدم؟


ووفقا لها، تجلط الدم الحاد هو انسداد في تجويف الوعاء الدموي مع كتل تخثرية تعيق تدفق الدم. اعتمادا على الوعاء الذي تشكلت فيه الخثرة، يتم تمييز تجلط الدم الشرياني أو الوريدي.

 

وتقول: "تجلط الدم الشرياني الحاد (الناجم بشكل رئيسي عن تصلب الشرايين) يسبب نقص حاد في تروية الأطراف. والأعراض الأولى لتجلط الدم الشرياني هي: ألم مفاجئ وشديد للغاية؛ انخفاض النبض في الطرف، الشحوب والبرودة وتنمل الأطراف. وتكون الجراحة الطارئة في حالة نقص التروية الحاد، وإعطاء الأدوية الحالة للخثرة ضرورية".

 

ويؤدي تجلط الدم في الوريد، إلى تطور التهاب الوريد الخثاري الحاد. وأعراض هذه الحالة هي: ألم وتورم في الطرف. احمرار موضعي للجلد (مع انسداد كامل لتدفق الدم، قد يتغير لونه إلى اللون الأزرق - زرقة الجلد)؛ ارتفاع درجة الحرارة في منطقة الوريد (الجلد الساخن)؛ ضغط مؤلم على طول الوريد.


وتقول: "يمكن أن يؤدي تجلط الدم الوريدي إلى حالة تهدد الحياة - الانسداد الرئوي. أما تجلط الدم الشرياني فيؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. لذلك، من المهم جدا في كلتا الحالتين التشخيص المبكر لتجلط الدم، وعلاجه في الوقت المناسب.

 

روسيا اليوم 

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