3 طرق سحرية لتنظيف الشرايين والأوعية الدموية

الوكيل الإخباري - يؤدي ترسب الدهون والكوليسترول الضار داخل الشرايين والأوعية الدموية إلى زيادة فرص التعرض للانسداد وتكوين جلطات دموية مع مرور الوقت، فكيف يمكن التخلص من ذلك؟

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طرق سحرية لتنظيف الشرايين والأوعية الدموية



1- تناول مشروبات الأعشاب

ينصح الأطباء بتناول الشاي الأخضر والكركديه والشاي بالزنجبيل، لأن هذه المشروبات تساعد على تنظيف الأوعية الدموية من الكوليسترول الضار والتخلص من الضغط المرتفع، وبالتالي يتمتع القلب بصحة جيدة.

وكانت دراسة حديثة قد أثبتت، أن الأشخاص الذين يتناولون 6 أكواب من الكركديه في اليوم لمدة 6 أسابيع انخفض لديهم الكوليسترول الضار بقوة مع خفض ضغط الدم.

وتبين أيضًا أن غلي كوب من الماء، ووضع حلقات من الزنجبيل الطازج بها، وتناول هذا المشروب يوميًا، فإن الجسم يمكنه التخلص بسهولة من الضغط والكوليسترول الضار المرتفع.



2-المشي كل يوم

يلعب المشي أو الجري لمدة 30- 60 دقيقة كل يوم على تحسين صحة الأوعية الدموية والشرايين بشكل كبير، وذلك عن طريق خسارة الوزن وحرق الدهون ومنع تراكمها في الدم والأعضاء الأخرى، فضلاً عن التخلص من الترسبات والكوليسترول الضار بشكل فعال للغاية.



3-تناول أطعمة معينة

تساعد بعض الأطعمة الغنية بالدهون الصحية على زيادة الكوليسترول الجيد HDL بالجسم، والذي يساعد على طرد الكوليسترول الضار من الأوعية الدموية قبل تحوله إلى ترسبات عليها.

وتشمل هذه الأطعمة: الأسماك الزيتية والأفوكادو وعين الجمل، بجانب استعمال زيت عباد الشمس وزيت الزيتون بدلاً من الزيوت الأخرى.

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