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السبت، 05-08-2023 08:04 ص

طبيبة تحذر من خطر التسمم بعد تناول هذه الاغذية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن المنتجات المنتهية الصلاحية، أكلت نيئة أو مسلوقة أو مقلية لا ينصح بتناولها أصلا.

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وتقول الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru: "لا ينبغي أبدا تناول المنتجات المنتهية الصلاحية، حتى إذا كانت تبدو بحالة جيدة وطبيعية أو يوجد عفن في منطقة معينة منها. لأنه بعد انتهاء صلاحية المنتج تتكاثر فيه كائنات دقيقة ضارة تسبب العدوى".


ووفقا لها، أخطر المنتجات هي المنتجات البروتينية - اللحوم والنقانق والصوصج والجبن والبيض والمنتجات نصف المصنعة. لأن صلاحيتها وشروط تخزينها محددة بصرامة. لذلك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها محفوف بخطر التسمم الذي يظهر على شكل ألم في البطن وتقيؤ وإسهال وحمى.


وتشير إلى أن الخبز يمكن أن يكون سببا في تسمم يصاحبه صداع وغثيان. وتقول: "يعود السبب إلى أن فطريات العفن غالبا ما تتطور في الخبز، وحتى إذا تم فصل الجزء الذي فيه العفن فإن هذا لا يصلح حالة الخبز. لأن للفطريات جذورا ممتدة ومنتشرة في عمق الخبز وعمليا لا يمكن التخلص منها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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