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الإثنين، 13-02-2023 10:08 ص

طبيبة تحذر من شرب القرفة على الريق في هذه الحالة !

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الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على تناول القرفة على معدة فارغة صباحًا قبل وجبة الإفطار، ظنًا منهم أن الجسم في هذا الوقت يكون أكثر استفادة من قيمتها الغذائية، فهل هذا الصحيح؟


هل شرب القرفة على الريق مفيد؟
أجابت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا والمناعة في مصر ، على هذا السؤال بقولها "القرفة من المشروبات التي يمكن تناولها صباحًا على الريق".

فوائد شرب القرفة على الريق

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 وقالت عبد الوهاب إن شرب القرفة على الريق بمثابة ديتوكس طبيعي للجسم، ويرجع السبب إلى قدرتها الكبيرة على تنقيته من السموم، خاصةً عند إضافة قطع من الزنجبيل الطازج إليها وتحليتها بعسل النحل.


وبحسب موقعي "Food.NDTV" و"Healthshots"، تقدم القرفة على الريق فوائد أخرى للجسم، وتشمل:


- تقوية الجهاز المناعي، لأن خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات تجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة العدوى.


- تقليل مقاومة الإنسولين عند النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، بحسب دراسة منشورة في مجلة الخصوبة والعقم.


- تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في إنقاص الوزن.


- ضبط سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.


- مكافحة السرطان.


- منع الإصابة بالزهايمر.


- الوقاية من الأمراض، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة .


- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، مما يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.


ومع ذلك، أشارت استشاري التغذية إلى ضرورة تجنب شرب القرفة على الريق في حالة الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقمها.

 



الكونسلتو الطبي

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