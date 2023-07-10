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الإثنين، 10-07-2023 04:01 م

طبيبة تحذر: هذه الأطعمة تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم

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الوكيل الإخباري- بصفتها أخصائية في مرض السكري، حذرت كلير لينش، طبيبة بريطانية، من أطعمة تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهي الكربوهيدرات عالية التكرير والمعالجة.

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ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، يمكن امتصاص هذه الأطعمة وتقسيمها إلى جلوكوز بسرعة كبيرة، مما يعني أن مستويات السكر في الدم يمكن أن ترتفع قريبًا بعد تناولها.


إذن، ما هي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة؟، تقول "لينش"، أخصائية التغذية المتخصصة في مرض السكري.


إن "الكعك والبسكويت والحلويات" هي بعض الأمثلة.


وتشمل المنتجات الأخرى "المعجنات والمشروبات السكرية - بما في ذلك عصائر الفاكهة - والخبز الأبيض والأرز والمعكرونة".


وأضافت لينش أن الأطعمة المكررة للغاية قد تم تجريد محتواها من الألياف.
وأوضحت أن "الألياف يصعب هضمها وبالتالي تبطئ عملية الهضم هذه، تضيف الألياف أيضًا كميات كبيرة من طعامك مما يجعلها أكثر إشباعًا".


من خلال تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير، من المرجح أن تشعر بالجوع مرة أخرى بعد فترة وجيزة، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.


يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام، باستمرار بمرور الوقت، إلى زيادة الوزن، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بداء السكري من النوع 2 وارتفاع مستويات السكر في الدم.


وأشارت لينش: "داء السكري من النوع الثاني سببه في الغالب عوامل تتعلق بالنظام الغذائي ونمط الحياة".


على الرغم من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم هو أحد أعراض المرض، إلا أن سبب مقاومة الأنسولين "يرجع إلى تراكم الدهون في خلايا الكبد والعضلات".


وواصلت لينش: "يحدث هذا التراكم لأن نمطنا الغذائي الغربي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة الحيوانية والأطعمة المصنعة للغاية."


وأكملت لينش: "كلاهما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنهما يحتويان على نسبة عالية من الدهون وكثافة الطاقة (عالية السعرات الحرارية) وقليلة جدًا في الألياف، يتم تخزين هذه الدهون الغذائية الزائدة والطاقة على شكل دهون في جسمك ويمكن أن تدخل خلايا العضلات والكبد، مما يسبب مقاومة الأنسولين."


واختتمت لينش: "لكن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والألياف يمكن أن يعكس داء السكري من النوع الثاني حتى في حالة عدم فقدان الوزن، عندما تركز نظامك الغذائي على الأطعمة النباتية الكاملة ، فإنك تعكس السبب الجذري - مقاومة الأنسولين."

مصراوي 

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