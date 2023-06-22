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الخميس، 22-06-2023 09:29 ص

تظهر على قدميك .. اعراض الاصابة بالسكري

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الوكيل الإخباري- من الضروري الاعتياد على فحص القدمين من حينٍ لآخر، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليهما، تشير إلى الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.

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 نستعرض في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب والسكري على القدمين، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"Times of india".


أعراض أمراض القلب على القدمين


1- ازرقاق القدمين

إذا تحول لون القدمين أو إحداهما للون الأزرق أو البنفسجي، فهذا يعني أن القلب مصابًا بمشكلة ما، تمنعه من ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية.

2- انتفاخ القدمين
يجب الحذر من تورم القدمين، لأنه دليل على الإصابة بقصور عضلة القلب، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من انتفاخ البطن والكاحلين.


3- تنميل في القدمين
ينذر تنميل القدمين بخطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي، الذي ينجم عن تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية المسؤولة عن إرسال التروية الدموية للأطراف السفلية.


أعراض السكري على القدمين


1- تنميل القدمين
يدل تنميل القدمين، خاصةً إذا كان مصحوبًا بألم، على الإصابة بالسكري في بعض الأحيان، لأن ارتفاع سكر الدم يؤدي إلى التهاب أو تلف الأعصاب الطرفية.


2- مسمار القدم
لا يحدث مسمار القدم أو الكالو بسبب ارتداء الأحذية الضيقة فقط، بل ينتج أيضًا عن الإصابة بداء السكري.


3- صعوبة التئام جروح القدمين
بطء التئام الجروح من المؤشرات الخطيرة على الإصابة بداء السكري، لأن ارتفاع سكر الدم يعيق عملية إصلاح وتجديد الخلايا المتضررة.


4- تغير شكل القدمين
هناك تغييرات تطرأ على القدمين تدل على الإصابة بداء السكري، مثل أصابع القدم المطرقية، وهي مشكلة تحدث بسبب اختلال التوازن في العضلات أو الأوتار أو الأربطة.


5- الغرغرينا
عندما ينقطع تدفق الدم المؤكسج إلى القدمين، يزداد خطر الإصابة بالغرغرينا لدى مرضى السكري، وهي مشكلة في غاية الخطورة، لأن مضاعفاتها قد تصل لبتر القدم المصابة.

 

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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