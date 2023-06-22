تظهر على قدميك .. اعراض الاصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- من الضروري الاعتياد على فحص القدمين من حينٍ لآخر، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليهما، تشير إلى الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.

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نستعرض في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب والسكري على القدمين، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"Times of india".



أعراض أمراض القلب على القدمين



1- ازرقاق القدمين



إذا تحول لون القدمين أو إحداهما للون الأزرق أو البنفسجي، فهذا يعني أن القلب مصابًا بمشكلة ما، تمنعه من ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية.



2- انتفاخ القدمين

يجب الحذر من تورم القدمين، لأنه دليل على الإصابة بقصور عضلة القلب، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من انتفاخ البطن والكاحلين.



3- تنميل في القدمين

ينذر تنميل القدمين بخطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي، الذي ينجم عن تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية المسؤولة عن إرسال التروية الدموية للأطراف السفلية.



أعراض السكري على القدمين



1- تنميل القدمين

يدل تنميل القدمين، خاصةً إذا كان مصحوبًا بألم، على الإصابة بالسكري في بعض الأحيان، لأن ارتفاع سكر الدم يؤدي إلى التهاب أو تلف الأعصاب الطرفية.



2- مسمار القدم

لا يحدث مسمار القدم أو الكالو بسبب ارتداء الأحذية الضيقة فقط، بل ينتج أيضًا عن الإصابة بداء السكري.



3- صعوبة التئام جروح القدمين

بطء التئام الجروح من المؤشرات الخطيرة على الإصابة بداء السكري، لأن ارتفاع سكر الدم يعيق عملية إصلاح وتجديد الخلايا المتضررة.



4- تغير شكل القدمين

هناك تغييرات تطرأ على القدمين تدل على الإصابة بداء السكري، مثل أصابع القدم المطرقية، وهي مشكلة تحدث بسبب اختلال التوازن في العضلات أو الأوتار أو الأربطة.



5- الغرغرينا

عندما ينقطع تدفق الدم المؤكسج إلى القدمين، يزداد خطر الإصابة بالغرغرينا لدى مرضى السكري، وهي مشكلة في غاية الخطورة، لأن مضاعفاتها قد تصل لبتر القدم المصابة.



الكونسلتو الطبي