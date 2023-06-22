إدارة الدواء الأمريكية تجيز عقارين للسكري لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقارين، لاستخدامهما في الأطفال في سن 10 أعوام وما فوق لعلاج السكري من النوع 2، وتم استخدام هذين العقارين من قبل لعلاج البالغين المصابين بالسكري لسنوات.



وقال بيان مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "توفر هذه الموافقة خيارات علاجية إضافية تشتد الحاجة إليها للأطفال المصابين بالسكري من النوع 2".

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وزادت حالات السكري من النوع 2 لدى الأطفال في الولايات المتحدة بنسبة 4.8% سنوياً منذ 2002 حتى 2015.



ونال الموافقة دواء "جاردياناس" الذي يحتوي على مكون علاجي نشط هو "إمباغليفلوزين"، إلى جانب دواء "سينجاردي" الذي يحتوي على مزيج من إمباغليفلوزين وهيدروكلوريد الميتفورمين، وفقاً لموقع "هيلث داي".



وتم اختبار المكونات النشطة في العقارين في تجربة عشوائية شملت 157 مريضاً لمدة 26 أسبوعاً.



وأظهرت النتائج أنه بعد 26 أسبوعاً انخفض الهيموغلوبين A1c، الذي يقاس به متوسط السكر في الدم، بنسبة 0.2% مقارنة بمتوسط زيادة بلغ 0.7% لدى المرضى الذين تناولوا دواءً وهمياً.



ولا يُنصح باستخدام هذه الأدوية لمرضى السكري من النوع الأول، بسبب زيادة خطر الإصابة بالحمض الكيتوني السكري، أو لمن يعانون من مشاكل حادة في الكلى.



وتضمنت الآثار الجانبية للعقارين التهابات المسالك البولية والالتهابات الفطرية للإناث، والإسهال والغثيان واضطراب المعدة.

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