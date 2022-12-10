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السبت، 10-12-2022 04:38 م

طبيبة تكشف عن 3 أنواع من الأدوية يحظر تناولها قبل النوم

حبوب


الوكيل الإخباري-كشفت الطبيبة غفران معروف، استشاري الصيدلة الإكلينيكية، عن 3 أنواع من الأدوية يحظر على المرضى تناولها مساء أو قبل النوم نظرا لما لذلك من نتائج سلبية.

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ونقل موقع "فيتو" عن الطبيبة قولها بأن هناك أدوية لا يمكن وصفها للمريض مساء أو قبل النوم، أولها الفيتامينات، وذلك لأنها تنشط خلايا الجسم والجهاز العصبي فتقلل من إمكانية النوم وتسبب الأرق.


وأوضحت معروف أن بعض الفيتامينات المتعددة تحتوي على مادة الكافيين أو غيرها من المواد التي ترفع مستويات الطاقة واليقظة، لذلك يستحسن عدم تناولها قبل النوم مباشرة.


وأشارت استشاري الصيدلة الإكلينيكية إلى أنه يمكن الاستغناء عن تناول الفيتامينات من الأساس حال اتباع نظام غذائي متوازن، لكن إذا كان لا بد من تناول الفيتامينات المتعدة فينبغي التحقق من تناولها صباحا.


انتقلت غفران بعد ذلك إلى النوع الثاني من الأدوية التي يحظر تناولها مساء، وهي مدرات البول، وذلك لأنها لا تسمح للمريض بالنوم بشكل طبيعي وهادئ بسبب الشعور المتكرر بالحاجة إلى الدخول إلى المرحاض.


واختتمت بالنوع الثالث والأخير وهو المسكنات، مشيرة إلى أن مسكنات الصداع التي تحتوي على الباراسيتامول مع الكافيين، وتأتي بأسماء تجارية متعددة، تسبب الأرق بسبب مفعول الكافيين.

 

البيان

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