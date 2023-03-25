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السبت، 25-03-2023 12:00 م

طبيبة تنصح هذه الفئة بالابتعاد عن الطماطم والبطاطا !

فوائد-الطماطم


الوكيل الإخباري- تنصح الدكتورة أنجيليكا دوفال خبيرة التغذية الروسية كل من يعاني من مشكلات في المفاصل بالامتناع عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيلة الباذنجانية.

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وتشير الخبيرة إلى أن على من يعاني من مشكلات في المفاصل استبعاد  البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو من نظامهم الغذائي لأنها تحفز التهابات المفاصل.


وبالإضافة إلى ذلك يجب عليهم التخلي عن تناول الحلويات، لأنها تحفز الالتهابات في الجسم أيضا.


وتقول: "الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكربوهيدرات البسيطة ، والسكر المكرر، والمعجنات والحلويات، والأطعمة المعالجة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مختلفة ، بما فيها التهاب المفاصل".


وتضيف: كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على المفاصل ما يؤدي إلى تدميرها. لذلك من الأفضل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.


ووفقا لها، يجب للحفاظ على صحة المفاصل إضافة منتجات غذائية غنية بالكولاجين. كما يجب على الأقل تناول أسماك دهنية مرتين في الأسبوع. كما أن الخضروات الطازجية هي أفضل مصدر للكالسيوم العضوي الذي يغذي المفاصل.
وتضيف: المنتجات المضادة للالتهابات والبكتيريا هي الزنجبيل والكركم. لذلك فإن استخدامها في النظام الغذائي يخفض من مستوى الالتهابات.

 

روسيا اليوم

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