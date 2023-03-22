5 أطعمة مناسبة لحالات الإمساك والبواسير

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يعاني كثيرون من مشكلات في التخلص من فضلات الطعام بسبب صعوبة عملية الإخراج نتيجة الإمساك المزمن، وهناك من يعانون أيضاً من مشكلات في البواسير والشقوق الشرجية ما يزيد الأمر صعوبة، وثمة أطعمة يمكنها التخفيف من هذه المشكلة لما تحتويه من عناصر منشطة لحركة الأمعاء. ووفقاً لـ(إرم نيوز)، تقول خبيرة التغذية تريستا بست إن «الألياف الغذائية ضرورية للتخفيف من نوبات الإمساك أو تجنبها وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة».البطاطا الحلوةالفواكه المجففةبذور الشيا والكتانالكيوي والأفكادوالموز والحمضيات

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