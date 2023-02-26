4 تمارين لتخفيف ألم المفاصل

الوكيل الإخباري- التهاب المفاصل من الأمراض المزعجة لدى الكثير من الأشخاص، وبالتالي قد تساعد ممارسة بعض التمارين الرياضية في الحصول على نتائج فعالة إلى جانب بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص بهدف الحصول على أفضل النتائج.



نستعرض في التقرير التالي أبرز التمارين التي تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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تمارين لتخفيف التهاب المفاصل



1- دوران العنق

تساعد تمارين الرقبة على تخفيف التوتر في الرأس والرقبة والكتفين، حيث يمكن تطبيق ذلك من خلال الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم وتدوير الرأس إلى اليمين مع الحفاظ على مستوى الذقن والبقاء على هذا الوضع لمدة لا تزيد عن 5 ثوان، ثم إجراء التمرين على الجانب الأخر بنفس الطريقة، ويفضل أن يتم هذا التمرين 5 مرات لكل جانب.



2- تمرين الاندفاع

عادًة ما يتم هذا التمرين من خلال تقديم القدم اليمنى على اليسرى، ثم وضع اليدين على وسط البطن، والنزول لأسفل والبقاء على هذا الوضع لمدة دقيقة، وبعد ذلك يتم تبديل الساقين وإجراء التمرين أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.



3- دوران الكاحل

يتم هذا التمرين في وضع الجلوس، حيث يتم الجلوس على كرسي وتمديد الساق إلى الأمام ومن ثم تدوير القدم في اتجاه واحد ثم إجراء التمرين للقدم الأخرى ويفضل أن يتم هذا التمرين أكثر من مرة للقدم الواحدة وذلك للحصول على نتائج جيدة وتخفيف الألم بشكل ملحوظ.



4- صعود السلالم

على عكس ما يعتقد الكثير من الأشخاص أن صعود السلالم يتسبب في زيادة الالتهاب إلا أنها تساعد على تقليل الشعور بالألم حيث يتم إجراء هذا التمرين بعدد مناسب في اليوم الواحد يصل إلى 10 مرات في اليوم، وذلك للسيطرة على الألم بشكل كبير.



الكونسلتو الطبي

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