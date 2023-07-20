طبيب عظام : المشي بهذه الطريقة مفيد جداً !

الوكيل الإخباري- قال الدكتور توماس شنايدر إن المشي بأقدام حافية يعد مفيداً للجسم كله، وليس للأقدام فحسب، نظراً لأن العديد من وظائف الجسم مرتبطة بصحة الأقدام.



وأوضح طبيب العظام الألماني أن المواظبة على المشي بأقدام حافية تعمل على إزالة الانسدادات في المفاصل الفقرية والأقراص الفقرية، مما يساعد في تخفيف متاعب الظهر والعمودي الفقري.

اضافة اعلان



كما أن المشي بأقدام حافية على أرضيات غير مستوية مثل الحصى أو الطين يؤثر على مناطق انعكاس القدم، وهو أمر مفيد للعديد من أعضاء الجسم، فضلاً عن أنه يعمل على تدريب مهارات التوازن.



ولتحقيق النتائج المرجوة، ينبغي المشي بأقدام حافية يومياً لمدة ساعة كحد أقصى، ويُفضل القيام بذلك على العشب والشواطىء لتجنب خطر الإصابة.



24