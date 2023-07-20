الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يفتتح الدورة 44 لشرح مضامين رسالة عمّان

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

الخميس، 20-07-2023 01:24 م

طبيب يحذر من شوربة قد تؤدي إلى الوفاة

2023_5_22_18_6_16_263


الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن وجود نوع من الشوربة قد يتسبب تناولها بكثرة في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأشار موافي، خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إلى أن تناول شوربة المواسير تسبب تجلطات، وقد تؤدي بالشخص الذي يتناولها إلى حد الموت.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، أن تناول نخاع العظام الموجود في المواسير، يؤثر بالسلب على صحة الرئة، موضحًا أن نخاع العظام، يحتوي على مواد دهنية دسمة جدًا، وتسبب انسداد في الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث جلطات، وارتفاع نسب ومعدلات الكوليسترول الضار في الجسم.

اضافة اعلان


وأكد موافي، أنه حين حدوث تجلط فى الوريد الأجوف السفلي من الجسم فهذا يعد حالة طبيبة طارئة، ويجب تفاديها بالعلاج منعًا للتعرض لجلطة كبيرة.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023720153939551UY

مصابو الأمراض المزمنة.. الأكثر تضرراً من موجات الحر

2023_7_19_16_53_19_37

أسباب غير شائعة لارتفاع سكر الدم

15903-الاجهاد-الحرارى

3 عوامل خطر تزيد من فرصة الاصابة بالاجهاد الحراري

d969da44-dfae-424e-9e49-371cf4e3efec

شراب ساخن شائع ومحبوب يعمل على تبريد الجسم في الصيف

18633026_101

طبيب عظام : المشي بهذه الطريقة مفيد جداً !

ز

تحذير من نقص الصوديوم .. علامة على هذا المرض