طبيب يحذر من شوربة قد تؤدي إلى الوفاة

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن وجود نوع من الشوربة قد يتسبب تناولها بكثرة في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.



وأشار موافي، خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إلى أن تناول شوربة المواسير تسبب تجلطات، وقد تؤدي بالشخص الذي يتناولها إلى حد الموت.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة، أن تناول نخاع العظام الموجود في المواسير، يؤثر بالسلب على صحة الرئة، موضحًا أن نخاع العظام، يحتوي على مواد دهنية دسمة جدًا، وتسبب انسداد في الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث جلطات، وارتفاع نسب ومعدلات الكوليسترول الضار في الجسم.

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وأكد موافي، أنه حين حدوث تجلط فى الوريد الأجوف السفلي من الجسم فهذا يعد حالة طبيبة طارئة، ويجب تفاديها بالعلاج منعًا للتعرض لجلطة كبيرة.

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