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السبت، 23-03-2024 11:47 ص

طبيب يوضح علامات لشلل الوجه- احذرها

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض وأسباب شلل العصب السابع، مشيرا إلى أن الإصابة بالعصب السابع تكون بدون ألم.

وأضاف موافي، خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يوجد 12 عصبًا مخيًا في جسم الإنسان، موضحا أن الإصابة بالعصب السابع تصيب الوجه بما يشبه الشلل.

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كما أكد أستاذ الحالات الحرجة، أن العصب السابع، يخرج من جذع الدماغ في الجمجمة، ويتحكم في عضلات الوجه.

وتابع: "في معظم الحالات يحدث التهاب العصب السابع دون أي سابق إنذار أو أعراض مبكرة، ولكن في بعض الحالات يلاحظ المرضى عددًا من الأعراض الأولية التي تسبق حدوث خلل العصب السابع والشلل الجزئي للوجه ومن أبرز تلك العلامات ما يلي:


- صداع يحدث في جانب واحد من الوجه يبدأ بسيط ثم يزداد حدة.
- صعوبة بسيطة في بلع الطعام قد لا يلاحظها البعض.
- ألم أعلى الرقبة.
- جفاف في العين.
- الرغبة في النوم.

 

الكونسلتو 

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