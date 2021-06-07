طرق إزالة آثار الحروق القديمة من الجسم

الوكيل الإخباري - يُعرّف الحرق بأنّه تلف للأنسجة يحدث نتيجة السمط الحراري، أو التعرّض المفرط لأشعة الشمس، أو للأشعة الأخرى، أو بسبب ملامسة اللهب، أو المواد الكيميائية، أو الكهرباء، أو استنشاق الدخان، وقد تتسبب الحروق بحدوث الانتفاخ وبقاء للآثار والتقرحات .

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إزالة آثار الحروق القديمة

1 - فيتامين هـ: ( Vitamin E)، ويتم استخدامه من خلال فتح كبسولة فيتامين هـ، ووضع الزيت التي تحتويه فوق الندبات والآثار، وتجدر الإشارة إلى أنّ الشخص قد يحتاج إلى أكثر من كبسولة واحدة من أجل تغطية آثار الحروق بشكل كامل، ثم يجب القيام بتدليك الزيت وفرده على منطقة الندبات وحولها لمدة عشر دقائق، وبعد عشرين دقيقة من ذلك يجب القيام بغسل الزيت المدهون بماء دافئ، ويُنصح بإعادة هذه العملية على الأقل ثلث مرات في اليوم الواحد.

2- العسل: ويتم استخدامه قبل الذهاب إلى النوم، بحيث تُوضع طبقة من العسل فوق آثار الحرق، ومن ثم تغطية أثر الحرق المدهون بالعسل بضمادة، وتركها مغطاة هكذا لليلة كاملة، وفي الصباح يجب القيام بإزالة الضمادة عن أثر الحرق، وغسل العسل بماء دافئ، ويُنصح بالقيام بهذه العملية كل ليلة بشكل روتيني.

3 - زيت جوز الهند: يتم استخدام زيت جوز الهند عن طريق تسخين كمية من زيت جوز الهند بحيث يُصبح الزيت سائلاً، ومن ثم القيام بدهن الزيت فوق أثر الحرق والندبة لمدة عشر دقائق تقريباً، وبعدها يجب السماح للبشرة بإمتصاص الزيت لمدة ساعة على الأقل، ويُنصح بتكرار هذه العملية من مرتين إلى أربع مرات في كل يوم.

4- خل التفاح: يتم استخدام خل التفاح من خلال مزج 4 ملاعق من الماء المُقطّر مع ملعقتين من خل التفاح، ومن ثم القيام بغمس كرة قطنية في الخليط الذي يتكون من الماء والخل، وبعدها وضع الخليط فوق آثار الحرق وتركها لتجف لوحدها، ويُنصح بالقيام بهذا كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم، ومن ثم القيام بغسل المنطقة في الصباح.

5 - زيت اللافندر وزيت الزيتون: ويكون الاستخدام عن طريق خلط ثلاث قطرات من زيت اللافندر مع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون، ومن ثم القيام بتدليك الخليط فوق المنطقة المصابة بآثار الحروق لمدة خمس دقائق، وبعدها القيام بترك الزيت في مكانه لمدة ثلاثين دقيقة تقريباً، وثم غسل المنطقة بالماء الدافئ، ويُنصح بتكرار القيام بهذه الطريقة ثلاث مرات على الأقل في اليوم الواحد.

6- الليمون: ويكون استخدام الليمون في هذا الغرض عن طريق قطع جزء من الليمون الطازج، ومن ثم القيام بفرك الليمون بلطف فوق الندبات والآثار مع عصر الليمون فوق المكان، وبعدها يُنصح بالراحة لمدة عشر دقائق قبل القيام بغسل المنطقة بالماء البارد، ويُنصح القيام بهذه الخطوة كل يوم تقريباً في نفس الوقت.



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