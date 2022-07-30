طرق تجعل أمعاءك أكثر صحة.. صيفا

الوكيل الإخباري - ليس هناك شك حول أهمية القناة الهضمية الصحية للرفاهية العامة. ولحسن الحظ، يعد الصيف وقتًا رائعًا لجعل ميكروبيوم أمعائك بحالة ممتازة، إذ إنه مع الطقس المشمس، والأيام الأطول، والمنتجات المغذية، هناك عدد من الأدوات تحت تصرفك للمساعدة في جعل أمعائك على المسار الصحيح.

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وفي الواقع، يؤكد خبراء القناة الهضمية أن هناك الكثير مما يمكن للجميع فعله الآن، لبدء عكس العادات السلبية، وتغذية ميكروبيوم أمعائك؛ لذا ضعي في اعتبارك ما سنقوله في هذه السطور، من أجل "تحسين صحة الأمعاء"، وجعلها ضمن قائمة مهامك الصيفية.

اخرجي من المنزل.. وابحثي عن نشاط يزيل التوتر

يعد عدم الاتصال بالطبيعة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في صحة الأمعاء، حيث يقول الأطباء إنه، ونظرًا لتضييق نطاق اتصالنا بالطبيعة والحيوانات والبشر الآخرين، نحصل على ميكروبيوم أقل.



ولمعالجة هذا الأمر، أعطي الأولوية لقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، فمثلاً اذهبي في نزهة سيرًا على الأقدام، أو هرولي بعيدًا عن المسار المعتاد، ولمس بعض الأشجار والنباتات، للمساعدة في تعزيز التنوع البيولوجي.



بالإضافة إلى ذلك، إن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ضربة مزدوجة إيجابية لصحة أمعائك. ووجدت دراسة، أجريت عام 2018، أن تدريب تمارين التحمل لمدة 30 إلى 60 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع، أدى إلى زيادة وفرة الميكروبات المنتجة لـ"SCFA"، وهي تساعد في دعم الأمعاء، وتنظيم جهاز المناعة.

اجعلي البروبيوتيك جزءًا من روتينك اليومي

الصيف وقت رائع مثل أي وقت لإنشاء روتين صحي، بما في ذلك الروتين الذي يعزز صحة الأمعاء، وواحدة من أكثر الطرق مباشرة لدعم ميكروبيوم الأمعاء، هي تناول مكمل بروبيوتيك العالي الجودة.



ويعود ذلك إلى أنه عندما تتناولين مكملات بروبيوتيك، فإنكِ تضيفين المزيد من هذه البكتيريا الجيدة إلى أمعائك.



ولا تعزز هذه البكتيريا المفيدة راحة البطن (وتساعد في التخلص من الغازات والانتفاخ) وتدعم الانتظام فحسب، لكنها تساعد أيضًا في بناء نظام مناعي أقوى، بفضل اتصال صحة الأمعاء والمناعة.



انتقلي إلى العضوية (أو المكافئ العضوي) عندما تستطيعين ذلك

يمكنك ربط الصيف بالفواكه والخضروات الجميلة. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن استهلاك المنتجات المزروعة بالمبيدات الحشرية، ومبيدات الأعشاب، قد يؤثر سلبًا على البكتيريا الجيدة، ولتقليل ذلك اختاري المنتجات العضوية، وحاولي الحد من الأطعمة المعبأة عندما يكون ذلك ممكنًا.

إعادة ضبط إيقاعك اليومي

قد تبدو أيام الصيف أطول بفضل وفرة ضوء النهار، لكن من المهم مع ذلك الالتزام بجدول نوم صحي ومتسق، ولتجنب الوقوع في أنماط الراحة غير المنتظمة، ومواجهة الآثار التخريبية للأمعاء، عليكِ أن تعطي الأولوية لوقت نوم معقول، يسمح لكِ بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.



العثور على وسيلة لتكوني بالقرب من الحيوانات

يوصي الأطباء بالاتصال بالحيوانات، أيًا كانت، فكلما زاد الاتصال مع أحد أنواع الحيوانات، زاد التنوع البيولوجي الذي يمكنكِ الحصول عليه في أمعائك، كما أنها ستساعدك في تخفيف التوتر أيضًا.

زهرة الخليج