الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

الملك: الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه مدافعا عن حدوده وسيادته

رسالة مؤثرة من "أم الإمارات" في عيد الأم

رئيس الوزراء العراقي في أنقرة

بمناسبة رمضان وعيد الام.. الامن يُعلن عن إجراءات جديدة لزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح

الزعبي: 20% انخفاض مبيعات الكهربائيات في يوم الأم

الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

‎الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

بمناسبة رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا

الثلاثاء، 21-03-2023 01:10 م

طرق تجنبك الاصابة بالتهاب الزائدة الدودية

-1554200115


الويكل الإخباري- التهاب الزائدة الدودية أحد الأمراض الخفيفة التي يمكن أن تتطور ويصل الأمر إلى ضرورة استئصالها جراحيًا، ويتطلب ذلك المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

انسداد الزائدة الدودية عادة ما يحدث نتيجة البراز المتحجر الذي غالبًا ما يحدث بسبب الإمساك المستمر وضعف حركة الأمعاء ووجود التهاب مزمن .

ومن الأسباب الأخرى لالتهاب الزائدة الدودية نمو الأنسجة اللمفاوية (المناعية والوقائية) الموجودة بكثرة في الزائدة، لأن الزائدة الدودية ليست فقط جزء من الجهاز الهضمي، بل وجزء من منظومة المناعة أيضا، ويمكن لأي التهاب في الأمعاء أن يحفز التهاب الزائدة الدودية، وعادة ما يحدث ذلك نتيجة سوء التغذية واختلال توازن بكتيريا الأمعاء وقلة النشاط البدني وكذلك اضطراب عمل الأمعاء.


تجدر الإشارة إلى أنه مع التقدم بالعمر ينخفض خطر الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية. فمثلا بعد الولادة يعادل هذا الخطر 15 بالمئة وفي عمر 50 عاما ينخفض إلى 2 بالمئة . كما أن عمر 75 بالمئة من المرضى أقل من 33 عاما.

طرق تجنبك التهاب الزائدة الدودية
من أجل ذلك يجب منع الإمساك وتكون حصى البراز ونمو الأنسجة اللمفاوية. كما يجب تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية وشرب كمية كافية من الماء وممارسة النشاط البدني كما يجب التوقف عن تناول مضادات الحيوية دون تحكم.

وكما هو معروف، التهاب الزائدة الدودية من الأمراض الواسعة الانتشار ويتطلب علاجه إجراء عملية جراحية فورية. ومن أعراض هذا المرض الغثيان والتقيؤ وألم في أسفل الجهة اليمنى من البطن، حيث موقع الزائدة الدودية، التي كانت تعتبر عضوا بدائيا غير ضروري للإنسان، ولكن لاحقا اتضح أنها عبارة عن وعاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، حتى أن بعض العلماء يصرون على أنها جزء من منظومة المناعة.

ووفقا للأطباء، يجب فور ظهور أعراض التهاب الزائدة الدودية استدعاء سيارة الإسعاف، لأنه في حالة عدم استئصالها في الوقت المناسب سيتطور الالتهاب إلى التهاب الصفاق ومضاعفات أخرى، ما يتطلب من الأطباء بذل جهودا كبيرة من أجل انقاذ حياة المريض.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أنه خلال الـ 60 عاما الأخيرة يموت 1-2 شخص من بين 1000 حالة عند إستئصال الزائدة الدودية في الوقت المناسب، ولكن في حال التهاب الصفاق تصل نسبة الوفيات إلى 25-30%.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-2b1wuxrs9lvrnzbx4ts3ow-1601973198

دراسة: العاملون في مثل هذه الوظائف هم الأكثر بؤسا !

2017_3_11_15_31_25_767

مكونات الجبنة المثلثات .. هل تضر بصحتك؟

0AD46C6F-D36C-4393-A429-CFF862799FCD

مرض قد يسبب قصور الكلى

2023_3_20_22_1_31_829

حتى عمر عام .. ما هو الطول الطبيعي للرضيع؟

2022_3_27_22_13_50_552

طبيب يكشف مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

دراسة تثبت أن مشاهدة التلفاز لا تؤثر سلباً في صحة الأطفال

احذر جلوس طفلك لساعات طويلة أمام الشاشات .. دراسة تكتشف خطر كبير !

أخبار متعلقة
59

احذر حكة العين .. علامة على هذه الأمراض !

2019_11_14_16_23_39_307

السكري و الإنسولين.. ارشادات هامة

احذر-هاتفك-المحمول-خطر-قاتل

كيف يمكن لهاتفك الشخصي ان ينقل الأمراض؟

الامراض-وتغير-الطقس

الأمراض وتغيّر الطقس... ما العلاقة بينهما؟

tbl_articles_article_20160_210a9237c41-e884-43a4-8ce2-075d4a7a48e1

طبيب يحذر من الدوخة عند المشي: علامة على هذا المرض !

424545_1_1630800450

4 مشروبات لعلاج النحافة وزيادة الوزن