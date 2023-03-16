السكري و الإنسولين.. ارشادات هامة

الوكيل الإخباري- يخضع بعض الأشخاص المصابين بمرضى السكري للعلاج عن طريق استخدام أقلام الإنسولين. ولكن، لا يعرف غالبيتهم الطريقة الصحيحة لاستعمالها وتخزينها، والتي لا بد من اتباعها لضمان السلامة الصحية.



ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، 7 خطوات لتخزين واستخدام أقلام الإنسولين بالشكل الصحيح، فيما يلي:



لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة

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اتباع تعليمات التخزين على العبوة المرفقة مع الإنسولين



يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام

تخزين قلم الإنسولين في مكان جاف وبارد (بين 2-8 درجة مئوية)



عدم ترك قلم الإنسولين تحت ضوء الشمس مباشرة



التخلص من الأقلام المجمّدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية



الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة في حالة السفر





ونشرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض التحذيرات عند استخدام أقلام الإنسولين.. فما أبرزها؟



لا تشارك قلم أو حقنة الإنسولين الخاصة بك مع أشخاص آخرين أبداً، حتى إذا تم تغيير الإبرة، بهدف الوقاية من نقل عدوى خطيرة



لا تستخدم إبراً أو أقلاماً أو حُقناً للإنسولين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدّون على البطاقة التعريفية أو العبوة أو الأغلفة الخارجية بالأقلام



احفظ جميع أقلام وإبر الإنسولين في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال

اتبع الإرشادات التي توضح مكان وكيفية التخلص الآمن من الأقلام الفارغة والإبر المستعملة لتفادي مسببات العدوى أو المخاطر الصحية



التخلص من الإبر فوراً بعد الاستعمال بوضعها في حاوية صلبة محكمة القفل، أو اطلب حاويات ضد الثقب من مقدم خدمات الرعاية الصحية



لا ترمي الإبر المستعملة في سلال النفايات العادية بالمنزل



التزم بملصق تحذيري يُوضح ما بداخل العبوة



ضع حاوية الإبر المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال

سي ان ان