طرق خفض السكر المرتفع بسرعة

الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري (DKA)، وهي حالة صحية طارئة تحدث عندما تكون مستويات الإنسولين منخفضة في الجسم.

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هذه الحالة الطبية تعتبر طارئة، وتشمل أعراض الحماض الكيتوني السكري ضيق في التنفس، ورائحة النفس التي تفوح منها رائحة الفاكهة، القيء والغثيان، وجفاف الفم.

وعندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، فإنَّ أسرع طريقة لخفضه هي تناول الإنسولين سريع المفعول، كما أن ممارسة الرياضة طريقة أخرى سريعة وفعّالة لخفض نسبة السكر في الدم. في السطور التالية، نستعرض معاً طرقاً بسيطة وفعّالة لخفض السكر المرتفع بسرعة، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي:

-شرب الكثير من الماء

تشير بعض المصادر إلى أن شرب الماء يساهم في هبوط مستويات السكر في الدم؛ لأنَّ الماء يساعد كليتيك على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول. وأظهرت إحدى للدراسات القائمة على الملاحظة أن أولئك الذين شربوا المزيد من الماء كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع مستويات السكر في الدم. وقد يؤدي شرب الماء بانتظام إلى ترطيب الدم، وخفض مستويات السكر في الدم.

- تناول المزيد من الألياف



تعمل الألياف على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم. هناك نوعان من الألياف، غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان. في حين أن كليهما مهم، فقد ثبت صراحة أن الألياف القابلة للذوبان تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم، بينما لم يظهر أن الألياف غير القابلة للذوبان لها هذا التأثير. ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالألياف إلى تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل انخفاض السكر في الدم، وهو ما يساعد في تقليل مضاعفات وأعراض مرض السكري.

-ممارسة الرياضة



التمارين الرياضية هي وسيلة سريعة وفعّالة لخفض مستويات السكر في الدم. ويمكن أن تخفض التمارين من نسبة السكر في الدم لمدة 24 ساعة، أو أكثر بعد الانتهاء؛ حيث يتسبب النشاط البدني في مطالبة الجسم بالجلوكوز؛ للحصول على الطاقة، ونتيجة لذلك، تنقل الخلايا الجلوكوز إلى العضلات وعادة ما تنخفض مستويات السكر في الدم. ولكي ينجح هذا الأمر، فأنت بحاجة إلى نوع من التمارين التي تجعل قلبك يضخ الدم بشكل أسرع من المعتاد، ويمكن أن يشمل ذلك المشي بوتيرة سريعة. والأهم من ذلك، إذا كان سكر الدم لديك أعلى من 240 مجم / ديسيلتر، يجب عليك فحص البول بحثاً عن الكيتونات، وفي حالة وجود الكيتونات، لا تمارسي الرياضة؛ لأنَّ ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث تؤدي ممارسة الرياضة عندما يكون لديك كيتونات في البول إلى زيادة خطر إصابتك بمضاعفات ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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