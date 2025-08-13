إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

وقال الناطق باسم المنظمة فيليبو أونغارو، في منشور على إكس، إن البحث ما زال جاريا عن 17 مفقودا، مشيرا إلى أن القارب كان يقل 97 شخصا عندما غرق على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب غرب لامبيدوزا، فيما أكدت قناة (راي راديو) إنقاذ 60 مهاجرا.
-
