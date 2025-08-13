إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

09:36 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن 20 مهاجرا لقوا حتفهم؛ إثر انقلاب قاربهم في البحر الأبيض المتوسط. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم المنظمة فيليبو أونغارو، في منشور على إكس، إن البحث ما زال جاريا عن 17 مفقودا، مشيرا إلى أن القارب كان يقل 97 شخصا عندما غرق على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب غرب لامبيدوزا، فيما أكدت قناة (راي راديو) إنقاذ 60 مهاجرا.

