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الأربعاء، 09-03-2022 12:19 م

طرق علاج ألم الضرس في المنزل

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الوكيل الإخباري - أسباب مختلفة لألم الأسنان أو الأضراس؛ أحياناً، إما يكون بسبب التسوس أو الحساسية أو نتيجة التهاب اللثة. وإذا كنتِ تعانين من ألم في الأسنان، فمن المهم معرفة السبب الأساسي لهذا الشعور، وبهذه الطريقة يمكنكِ تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.

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يُمكن لبعض العلاجات المنزلية البسيطة أن تساعد على التخفيف من الألم، ولكن يجب عليكِ التحدث مع طبيب أسنانك قبل استخدام أي من العلاجات التالية إذا كنتِ حاملاً أو في فترة الرضاعة أو إذا كنتِ تعانين من أي حالة طبية قد تتأثر بالمكونات العشبية.

 

إليكِ طرق علاج ألم الضرس في المنزل:

 

1- الماء المالح
بالنسبة للكثيرين، يعد استخدام الماء المالح كغسول للفم علاجاً فعالاً للألم، حيث تعمل المياه المالحة كمطهر طبيعي، ويمكن أن تساعد في تفكيك جزيئيات الطعام التي قد تكون عالقة بين الأسنان. ويمكن أن يساعد علاج ألم الأسنان بالماء المالح أيضاً في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح بالفم.

 

2-الكمادات الباردة
يمكنكِ استخدام الكمادات الباردة لتخفيف أي ألم تعانين منه، خصوصاً إذا كان ألم الأسنان أو الأضراس ناتجاً عن صدمة معينة؛ فعند تطبيق الكمادات الباردة، يحصل انقباض في الأوعية الدموية بالمنطقة المصابة، مما يجعل الألم أقل حدّة. كما يُمكن للكمادات الباردة أيضاً أن تقلل أي تورم أو التهاب.

 

3-أكياس شاي النعناع
يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخدير ألم الضرس وتهدئة اللثة الحساسة.
اتركي كيس الشاي المستخدم ليبرد قليلاً قبل وضعه على المنطقة المصابة. يجب أن يظل كيس الشاي دافئاً قليلاً. ويمكنك أيضاً استخدام هذه الطريقة لتبريد المنطقة بدلاً من تدفئتها، وذلك بوضع كيس شاي مستعمل في الفريزر لبضع دقائق لتبريده ثم وضع الكيس على الضرس.

 

4- الثوم
منذ آلاف السنين، تمَّ التعرف على الثوم واستخدامه لخصائصه الطبية، كما أن له خصائص مضادّة للجراثيم. ولا يقتصر دور الثوم على قتل البكتيريا الضارّة التي تسبب البلاك فحسب، بل يمكن أيضاً أن يعمل كمسكن للآلام.
لاستخدام الثوم في علاج ألم الضرس، اهرسي فص ثوم لعمل عجينة، وضعيها على المنطقة المصابة. وقد ترغبين في إضافة القليل من الملح، وبدلاً من ذلك، يمكنك مضغ فص ثوم طازج ببطء.

 

 

سيدتي

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