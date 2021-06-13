طرق علاج الرعاف والوقاية منه

الوكيل الإخباري - يختلف علاج الرعاف في المراكز الطبي عن خطوات الاسعاف الأولي، ويهم الطبيب قدرة المريض على التنفس كأفضلية أولى، فقدان الكثير من الدم يتطلب اعادة السوائل والدم لتجنب حالة الصدمة (Shock).

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في حال عدم توقف النزيف رغم اتباع طرق المعالجة الاولية، فان تنظير الأنف هو الامكانية التالية التي يقوم بها الطبيب، خلال تنظير الأنف يُدخل انبوب صغير من المنخار ويُمكن عندها مشاهدة باطن الأنف وتحديد مصدر النزيف، بعد تحديد مصدر النزيف يُمكن ايقافه بوسائل الكترونية كجذ الوعاء الدموي، أو كيميائية.



في الحالات الشديدة توضع ضمادات داخل المنخارين والتي تضغط على الأوعية الدموية وتوقف النزيف، بعض الحالات الأشد تتطلب وضع بالون داخل الأنف وبالتالي يوقف النزيف.



خلال تنظير الأنف يفحص الطبيب وجود أورام في الانف أو أية أسباب أخرى للرعاف.

يزداد احتمال وجود ورم في الأنف اذا كان النزيف من أحد المنخارين فقط أو في حال وجود افرازات وروائح من الأنف.

الوقاية من الرعاف :

اذا كنتم تشكون من الرعاف بوتيرة عالية، يُمكنكم الوقاية منه باتباع التعليمات التالية:

1-الحفاظ على رطوبة الانف باستخدام بخاخات الماء.

2- استخدام مرطب للجو في البيت، خاصةً اذا كان الهواء جافاً.

3-الامتناع عن ادخال الأصابع في الأنف.

المصدر - الموسوعة الطبية