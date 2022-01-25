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الثلاثاء، 25-01-2022 04:18 م

طرق لتشجيع طفلك على الالتزام بنظام غذائي صحي

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الوكيل الإخباري - التغذية الصحية المتوازنة هي أساس النمو السليم لطفلك، وقوة مناعته، وتمتعه بصحة جيدة في المستقبل، والطفل يعتاد على الطعام الصحي منذ الصغر، وتعويده هي مهمتك كأم.

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ومن أجل إنشاء نظام غذائي صحي لطفلك، وتشجيعه على الالتزام به، اتبعي الطرق التالية.

1- اجعلي الأطعمة الصحية جزءاً من حياة طفلك
الأطعمة الصحية تكون طازجة وذات نكهات وروائح متعددة، لذلك فهي تعمل على تطوير حاسة التذوق لدى الطفل، وتجعله قادراً في ما بعد على التفريق بين الطعام، وتبني لديه ذاكرة من النكهات، تدفعه لاختيار النكهات التي اعتادها منذ صغره، لذا احرصي على أن يكون طفلك محاطاً بالأطعمة الصحية، حتى يعتادها، ويختارها دائماً.

 

2- لا تجبري طفلك على تناول الطعام
إجبار الطفل على تناول الطعام، يأتي بنتائج عكسية، لذا لا تجبري طفلك أبداً على تناول الطعام، وعندما يرفض طفلك الطعام، اتركيه حتى يشعر بالجوع ويطلب وجبته، وبهذا يشعر الطفل أنه يسيطر على الأمر وأنه ليس مجبراً.

 

3- تحلي بالصبر
غالباً سيرفض طفلك تناول بعض الأطعمة الصحية، لا تتعجلي النتائج، تحلي بالصبر والهدوء، وكرري المحاولة حتى ينقبل طفلك الطعام.

 

4- كوني قدوة لطفلك
الأطفال يتعلمون بالمحاكاة، فإذا رآكِ طفلك تتناولين الأطعمة السريعة، لن يحب تناول الطعام الصحي، لذا كوني قدوة لطفلك، وتناولي الطعام الصحي حتى تشجعيه على الالتزام بالنظام الغذائي الصحي.

 

5- ادمجي اللعب مع الطعام
النشاط المفضل لجميع الأطفال هو اللعب، لذا ادمجي اللعب مع الطعام، فالدراسات أثبتت أن لعب الطفل بالخضروات والفاكهة، يجعله أكثر تقبلاً لتناولها فيما بعد.
اسمحي لطفلك باللعب بقطع الخضروات والفاكهة، كما يمكنكِ إشراك الطفل في إعداد وجبته كنوع من اللعب أيضاً.

 

نواعم 

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