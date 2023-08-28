طرق لعلاج نقص فيتامين د في المنزل

الوكيل الإخباري - فيتامين د من أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز صحة مناعة وعظام الجسم، ويعاني العديد من الأفراد، وخاصة الذين لا يتعرضون للشمس لوقتا طويلا من نقص في معدلات الفيتامين د.

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نستعرض في السطور التالية، طرق علاج نقص الفيتامين د في المنزل :



من أفضل طرق علاج نقص فيتامين د، هو اتباع نظام غذائي غني بالدهون الممتازة؛ الدهون الجيدة ضرورية لامتصاص فيتامين د بشكل أفضل، الحفاظ على مستويات كافية من الكالسيوم وفيتامين K2.



تعظيم التعرض للضوء الطبيعي

أثناء التواجد في المنزل، عرض نفسك للضوء الطبيعي، ولا بد من فتح المنافذ لدخول الشمس لمكان المعيشة، والجلوس بالقرب من هذه النوافذ، خاصة خلال ساعات الصباح عندما تكون أشعة الشمس أقل كثافة من الساعة 8 حتى 10 صباحا، وفي نهاية النهار من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء.



استخدم العلاج بالضوء

العلاج بالضوء، المعروف أيضا باسم العلاج الضوئي، يتضمن استخدام صندوق ضوئي متخصص ينبعث منه ضوء ساطع، على غرار ضوء الشمس، تم تصميم هذه الصناديق الضوئية لتقليد الضوء الطبيعي ويمكن أن تساعد في تعويض نقص التعرض لأشعة الشمس في الداخل، اجلس بالقرب من صندوق ضوئي لمدة 20-30 دقيقة كل يوم لتحفيز إنتاج فيتامين د في بشرتك وتحسين مزاجك.



استهلك الأطعمة الغنية بفيتامين د

في حين أن ضوء الشمس هو المصدر الأكثر فعالية لفيتامين د، يمكنك أيضا الحصول على هذه المغذيات الأساسية من خلال بعض الأطعمة، قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي لتكملة نمط حياتك الداخلي، وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لفيتامين د، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر الأطعمة المدعمة مثل الحليب واللبن وعصير البرتقال والحبوب فيتامين د.



مكملات فيتامين د

في حالة عدم القدرة على تلبية احتياجات الفيتامين د للجسم، من خلال الطعام وضوء الشمس، فمن الممكن تناول جرعة من فيتامين د، على هيئة أدوية وعقاقير بشرط أن تكون تحت إشراف طبي.



تمارين بدنية

النشاط البدني مفيد للصحة العامة ويمكن أن يساعد بشكل غير مباشر في مكافحة نقص فيتامين د، مثل رفع الأثقال، فهذه الأنشطة لن توفر فيتامين د بشكل مباشر، إلا أنها تعزز الرفاهية العامة، والتي يمكن أن تعزز قدرة الجسم على امتصاص واستخدام فيتامين د الذي تحصل عليه.

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