7 خرافات عن مرهم واقي الشمس

الوكيل الإخباري - لا يتذكر الناس مرهم واقي الشمس عادة إلا في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة ومدة سطوع الشمس الطويلة، ولكن المكونات التي تحمي الجلد من الإشعاع فوق البنفسجي مفيدة وضرورية طوال العام، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الخرافات التي تستمر بالتداول حول كيفية عمل المنتج، وحتى ما إذا كانت له فائدة من الأساس.



توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد باستخدام واقي الشمس بعامل حماية (SPF) 30، لكونه "يمنع حروق الشمس، ويبطئ من شيخوخة الجلد، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أنه ضروري لكل نوع من أنواع البشرة"، وبحسب تقرير موقع "فورتيون" الإلكتروني، هناك 7 خرافات تدور عادة خلال فصل الصيف.

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الخرافة 1: أنا بحاجة فقط لمرهم واقي شمس في الأيام المشمسة

الأشعة ما فوق البنفسجية ضارة بالأيام التي تكون بها السماء ملبدة بالغيوم، وحتى تلك الصافية، إذ بإمكان الأشعة أن تخترق حتى 80% من الغيوم، لذا ارتداء واقي الشمس يومياً، بغض النظر عن الطقس، أمر ضروري.



ويجب التذكر بأن النوافذ تسمح بمرور هذا النوع من الأشعة التي يمكن أن تلحق ضرراً بالبروتينات الهيكلية للجلد مثل الكولاجين والإيلاستين، وتساهم في تكوين حروق الشمس.

الخرافة 2: جميع مراهم الواقية من الشمس "سامة"

تخضع واقيات الشمس لاختبارات سلامة صارمة، ويجب أن تلتزم باللوائح قبل أن تتم الموافقة على استخدامها، ويمكن البحث عن المراهم التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم للحصول على منتج طبيعي أكثر من غيره.

الخرافة 3: تطبيق واقي الشمس مرة واحدة يكفي لليوم

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يضعون واقي الشمس في الصباح ويعتبرونه كافياً، إلا أنه يجب إعادة تطبيقه مراراً خلال اليوم بمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة على الأقل، بخاصة لدى الأشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة، حيث يمكن أن يتآكل واقي الشمس أو يفقد فعاليته مع مرور الوقت.

الخرافة 4: الحماية تدوم أطول بزيادة معدل الحماية (SPF)

تختصر "SPF" عبارة "عامل حماية الشمس"، وتخبر المستهلك بمقدار الحماية التي يوفرها ضد أشعة الشمس من نوع الأشعة ما فوق البنفسجية، والتي تسبب حروق الشمس.



"SPF 30 يوفر حماية كافية، حيث يحجب حوالي 97% من تلك الأشعة، بينما توفر معدلات حماية أعلى زيادة طفيفة في الحماية".

الخرافة 5: واقي الشمس لا تنتهي صلاحيته أبداً

عموماً، يستمر واقي الشمس لمدة حوالي ثلاث سنوات، ولكن تنتهي صلاحية واقي الشمس تماماً مثل الطعام أو مستحضرات التجميل، فمكونات المستحضر قد تفقد فعاليتها مع مرور الوقت، ما قد يؤثر على فعالية المنتج.

الخرافة 6: بعض المراهم الواقية من الشمس مقاومة للماء

لا يوجد واقي شمس مقاوم للماء، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد باستخدام واقي شمس مقاوم للماء. المقاومة للماء تعني مدى فعالية واقي الشمس على البشرة الرطبة. وبعد التعرق أو السباحة، يحتاج الفرد لإعادة تطبيق واقي الشمس بغض النظر عما إذا كان "مقاوماً للماء" أم لا.

الخرافة 7: واقي الشمس الشيء الوحيد للحماية من أشعة الشمس

على الرغم من كون واقي الشمس ضرورياً، لكن لا ينبغي أن يكون الشيء الوحيد الذي يحمي الفرد من أشعة الشمس، إذ يمكن استخدام النظارات الشمسية والقبعة ذات الحافة العريضة، والملابس ذات عامل الحماية من الشمس (UPF)، وتجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة في اليوم (من الساعة 10 صباحاً إلى 4 مساءً)".

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