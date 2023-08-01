تعرف على أفضل طريقة لتعويض نقص فيتامين "د"

الوكيل الاخباري - يحتاج الشخص البالغ في المتوسط إلى 100-200 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.

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بينما يوصي الأطباء بالمكملات والحقن لزيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم ، من المهم معرفة أن قضاء الوقت في الشمس هو أفضل طريقة للتغلب على النقص اقض ما لا يقل عن 15 دقيقة في الهواء الطلق في الصباح ، من الساعة 8 صباحًا حتى الظهر. مارس الرياضة أو المشي خلال هذا الوقت ، مرتديًا الملابس ذات الألوان الفاتحة ، للاستفادة الكاملة من التعرض للشمس، وفقا لما نشره موقع . healthifyme



في حين أن عدد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د قليل ، فإنه بدون مساعدة الدهون، لا يمكن امتصاصه أو استخدامه في الجسم. لذا من المهم اتباع النظام الغذائي الصحيح. هذه بعض الأطعمة التي يمكنك الاختيار من بينها يوميًا:



200-300 مل كوب حليب



قطعتان 50 جرام من الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين



30 جرام حصة من فول الصويا الكامل أو الفاصوليا المجففة مثل رجما وشانا



1 صفار بيضة



ويوصي الأطباء بالمكملات والحقن لزيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم ، فإن قضاء الوقت في الشمس هو أفضل طريقة للتغلب على النقص. اقض ما لا يقل عن 15 دقيقة في الهواء الطلق في الصباح ، من الساعة 8 صباحًا حتى الظهر. مارس الرياضة أو المشي خلال هذا الوقت مرتديًا الملابس ذات الألوان الفاتحة للاستفادة الكاملة من التعرض للشمس.



وتساهم عدة عوامل في نقص فيتامين (د) بين البالغين. السبب الرئيسي هو عدم التعرض المناسب لأشعة الشمس. نمط حياتنا غير المستقر مشكلة أخرى.

وجد أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة أكثر عرضة لنقص فيتامين د. نظرًا لأن فيتامين د مركب قابل للذوبان في الدهون (أي أنه يذوب فقط في الدهون ويتم تخزينه في الدهون في جميع أنحاء الجسم) ، يؤدي ترسب الدهون في الجسم إلى زيادة الطلب على فيتامين د.



أظهرت الأبحاث أيضًا أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يكون التصبغ أكثر عرضة لخطر الإصابة حيث أن لون بشرتهم يحجب قدرة الشمس على تحفيز إنتاج فيتامين (د).



يمكن أن يؤدي تطبيق الكثير من واقي الشمس إلى مشكلة مماثلة. يمكن أن تتسبب الحالات الوراثية والحالات الطبية الأخرى مثل أمراض الكبد والكلى في حدوث نقص.



يقوي فيتامين د جهاز المناعة ويساعد في الحفاظ على المرض وخاصة التهابات الجهاز التنفسي.



وبالتالي يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى إصابة الشخص بالمرض بشكل متكرر.



تشمل الأعراض الأخرى لنقص فيتامين د التعب وآلام الظهر وآلام الجسم وبطء التئام الجروح وضعف صحة الشعر.

اليوم السابع