طرق منزلية لعلاج تورم الأصابع في الشتاء

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص، خاصةً النساء، من تورم الأصابع في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى برودة الطقس وانخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف.



ويمكن علاج تورم الأصابع في المنزل، باتباع بعض الطرق الطبيعية، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحة اليد وموقع "Healthline".



علاجات منزلية لتخفيف تورم الأصابع

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1- رفع الطرف المصاب



يجب رفع الطرف المصاب، بحيث يكون أعلى من مستوى القلب، لأن لهذه الوضعية دورًا كبيرًا في تخفيف تورم الأصابع، عن طريق إعادة السوائل المحبوسة فيها إلى الجسم.



2- استخدام الرباط الضاغط

يساعد الرباط الضاغط على تقليل تورم الأصابع، ولكن يراعى عدم لفه حول الطرف المصاب بإحكام شديد، حفاظًا على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليه.



3- اتباع نمط حياة صحي

لتخفيف تورم الأصابع، ينبغي إجراء بعض التغيرات على نمط الحياة اليومي، وتشمل:



- تقليل ملح الطعام.



- الإقلاع عن التدخين.



- الحفاظ على نشاط الجسم.



- تدفئة اليدين والقدمين جيدًا في الطقس البارد، بارتداء القفازات والجوارب.



- عدم ارتداء الأحذية الضيقة.



4- تناول الأطعمة مضادة للالتهاب

من الضروري الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بمضادات الالتهابات، لأنها تساهم في تقليل تورم الأصابع، أبرزها:



- الأسماك الدهنية.



- الخضراوات الورقية.



- الشاي الأخضر.



- الشوكولاتة الداكنة.



- الثوم.



- الفلفل الحار.



- الزنجبيل.



- الكركم.



5- التدليك بزيت شجرة الشاي

يساهم التدليك في تخفيف تورم الأصابع، لأنه يحسن تدفق الدم المؤكسج إلى الأطراف، ولكن من الأفضل استعمال أحد الزيوت في المساج، مثل زيت شجرة الشاي، الغني بمضادات الأكسدة.



6- نقع الأصابع في الملح الإنجليزي

تستطيع التغلب على تورم الأصابع، عن طريق نقع الطرف المصاب في وعاء مملوء بالماء، المضاف إليه الملح الإنجليزي، لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.



7- تحريك الطرف المصاب

يساعد تحريك الطرف المصاب على تعزيز التروية الدموية الواصلة إليه، مما يساهم في تقليل تورم الأصابع.



8- الكمادات الباردة

من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج تورم الأصابع، بشرط عدم تطبيق مكعبات الثلج مباشرة على البشرة، بل من الضروري وضعها في قماشة نظيفة، لأن البرودة الشديدة قد تؤدي إلى تلف أنسجة الجلد.

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