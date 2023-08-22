الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 08:16 ص

طريقة بسيطة للكشف عن مشاكل صحية خطيرة

ل


الوكيل الاخباري - يدل قياس محيط الخصر الكبير إلى وجود كميات كبيرة من الدهون الحشوية في البطن، والتي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.اضافة اعلان


وعلى الرغم من وجود علامات تدل على أنك تعاني من مشكلة في القلب، مثل آلام الصدر، فقد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص - ما يزيد من فرصة حدوث حالة طبية طارئة خطيرة.

ولكن وفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، هناك اختبار بسيط يمكنك إجراؤه في المنزل لمعرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب.

تقول الجمعية الخيرية إن قياس محيط الخصر مؤشر جيد على صحتك.

ويوضح: "زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية. مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو وسيلة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. وعادة ما يعني مؤشر كتلة الجسم الذي يبلغ 25 أو أعلى أنك قد تعاني من زيادة الوزن".

لكن مؤشر كتلة الجسم ليس المقياس الوحيد لخطر الإصابة بأمراض القلب، كما تقول BHF.

وتعلق: "إن زيادة الوزن حول منطقة وسطك يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسكتة الدماغية. وعادة، تكون صحتك في خطر "متزايد" إذا كنت رجلا يزيد خصرك عن 94 سم، أو امرأة بخصر يزيد عن 80 سم".


وبشكل عام، وجود وزن زائد حول المنتصف يعني أن لديك الكثير من الدهون الحشوية. وتقول BHF: "هذه هي الدهون المخزنة حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس. الدهون الحشوية تنتج سموما تؤثر على طريقة عمل جسمك. إنه يجعل من الصعب على جسمك استخدام هرمون يسمى الأنسولين، والذي يتحكم في مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2. ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في مجرى الدم إلى تلف الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية".

لقياس خصرك، اتبع التعليمات التالية:

- ابحث عن الجزء السفلي من أضلاعك وأعلى الوركين.

- ضع شريط قياس حول منتصفك عند نقطة في منتصف المسافة بينهما - سيكون هذا أعلى سرة البطن مباشرة.

- تأكد من شده بإحكام ولا يتغلغل في جلدك.

- أخرج الزفير بشكل طبيعي وخذ القياس.

- خذ القياس مرة أخرى فقط للتأكد.

 روسيا اليوم





 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999

هذا المرض قد يصيب مليار شخص بحلول 2050

مريضة 2

طبيب يحذر: هذه الأمراض قد تسبب الغيبوبة

2023_8_21_20_3_29_951

لمحبي البطاطا.. 4 أخطاء تقلل من فوائدها

2023_8_21_17_31_3_133

أعراض السكري والكوليسترول.. 8 علامات تظهر على اليدين

2023820175653564VX

استعادة مرح الطفولة.. ترند جديد للكبار يحسن الصحة النفسية

202382185443172NT

كيف يمكن حل مشكلة جفاف العين في الصيف؟

أخبار متعلقة
2023_8_19_15_17_52_785

تظهر على القدمين.. إليك أعراض الإصابة بالكبد الدهني

ن

العلامات الأكثر شيوعا للنوبة القلبية الوشيكة

2022_10_17_20_45_1_891

هل تعاني من آلام الرقبة الصباحية؟ تعرف على الأسباب وطرق التخلص منه

2021_10_16_18_10_35_970

لخفض الكوليسترول الضار ..اضف هذا المكون الى طعامك

99

7 أعراض تكشف إصابتك بالسكتة الدماغية

tbl_articles_article_26500_23731a80984-6bb2-4fba-9291-ead5ed9ac2f1

فئات اكثر خطورة لارتفاع ضغط الدم خلال الطقس الحار