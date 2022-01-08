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السبت، 08-01-2022 02:16 م

طريقة لتقليل الشعور بالجوع

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يكون الشعور بالجوع فسيولوجي أو نفسي، وقد ذكرت صحيفة "داناس"+ طرقًا لتقليل هذا الشعور.

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يشير التعب والضعف والغازات في البطن إلى حاجة الجسم المادية لاحتياطيات الطاقة.

 

يشير الشعور المستمر بالجوع أو الرغبة في تناول شيء معين إلى الطبيعة النفسية للجوع.


هناك عدة طرق للتخلص من الشعور بالجوع. أولاً، لا يجب تقليل محتوى السعرات الحرارية في الوجبات بشكل كبير.

 

من الضروري أيضًا تناول ما يكفي من البروتين، مما يمنح الجسم "وقودًا" ليعمل.

 

سيساعد ذلك في الحد من الجوع والتخطيط، وفقًا لخبراء الصحيفة الصربية.


أخبرت ناتاليا كروغلوفا، عضوة الرابطة الوطنية لخبراء التغذية، عن كيفية قضاء عطلات طويلة وعدم اكتساب الوزن الزائد.

 

خلال العطلات الطويلة، من المهم بشكل خاص عدم الجلوس في المنزل، ولكن التركيز على النشاط البدني.

 

وقد لا يكون بالضرورة التزلج أو الذهاب إلى مركز اللياقة البدنية، حسب ريا فان.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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