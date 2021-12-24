السبت 25-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 11:43 م

9 خطوات بسيطة للحصول على جسم رشيق دون رجيم

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الوكيل الإخباري - قال خبراء تغذية، ان هناك 9 خطوات للتمتع بالجسم الرشيق دون الحرمان من الأطباق اللذيذة.

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واشاروا الى انه يمكن من خلال اتباع هذه الطرق والنصائح تحقيق الجسم المثالي مع الاستمتاع بتناول الطعام دون رجيم.


وتاليا الخطوات لتحقيق جسم مثالي: 


1. تناول الطعام ببطء
حدد زمن لكل وجبة بحيث تستمر لمدة 20 دقيقة وعود نفسك على الأكل ببطء.
فهذه العادة تجعلك تفقد عددًا لا بأس به من الكيلوغرامات دون أي حاجة لاتباع حمية غذائية معقدة.


2. ركز على تناول الخضروات
تحتوي الخضار على الكثير من الألياف والماء مما يجعلك تشعر بالشبع مع سعرات حرارية أقل، لذا ينصح بإضافة أنواع الخضروات المختلفة في الوجبات.
ينصح بطهي أو خبز الخضروات دون إضافة الدهون وأكلها مع عصير الليمون والتوابل الطازجة بدلًا من أن تتناولها مع الملح.


3. تناول الحساء والشوربات
أضيف الحساء إلى نظامك الغذائي اليومي، فهو يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع.

الحساء الموصى به هو حساء الخضروات، وحساء الدجاج وأنواع الحساء الأخرى التي لا تعتمد على الدهن.


4. تناول الحبوب الكاملة 
الحبوب الكاملة مثل: الأرز البني، والشعير، والشوفان، والحنطة السوداء والقمح الكامل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية التخسيس بدون رجيم، فهي تساعد على خفض استهلاك السعرات الحرارية.


5. تجنب تناول اللحوم المصنعة
السجق والنقانق جميعها لحوم مصنعة غنية بالدهون، والتخلي عن شريحتين منها يوميًا يخلص جسمك من 100 سعرة حرارية .


لذا يمكن أن تصل إلى فقد حوالي 4.5 كيلوغرام من وزنك خلال عام واحد من وراء التخلي عن هذه الأطعمة.


6. اختر طعام صحي أكثر
مثلًا اختر إضافة الخضار على البيتزا بدلًا عن النقانق، وكذلك اطلب القليل من الجبن قليل الدسم بدلًا من كامل الدسم. واختر العجين الرقيق بدلًا من السميك، وغيرها الكثير من العادات التي تجعل طعامك صحي أكثر.


7. اختر مشروباتك بحكمة
يجب عليك أن تختار مشروبات بحكمة وذكاء لتحصل على هدف تخفيف الوزن بدون رجيم.

 

8. اختر الأكواب الرفيعة والطويلة
سوف تستغرب من السماع بأن الأكواب الطويلة والنحيفة تخفض من استهلاك المشروبات لديك بنسبة 25% -30%.


9. تناول الطعام في المنزل
تناول الوجبات المطبوخة في المنزل يساعدك في تخفيف الوزن، والسبب في ذلك يعزى إلى أن الوجبات المنزلية تحتوي على سعرات حرارية أقل كونها لا تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون غالبًا.

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