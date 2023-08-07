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الإثنين، 07-08-2023 04:43 م

طريقة مبتكرة لكشف الميكروبات بالمعدات الطبية

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الوكيل الإخباري - ابتكر علماء معهد ساراتوف للكيمياء الحيوية والنباتات والأحياء الدقيقة، طريقة جديدة لاكتشاف الأغشية الحيوية الميكروبية على الأدوات والمعدات الطبية.

وتشير ستيلا رئيسة المشروع،  إلى أن الأغشية الحيوية الميكروبية هي عبارة عن تراكم الأحياء الدقيقة المترابطة فيما بينها، لأنه بهذا الشكل توجد 95 بالمئة من البكتيريا في الطبيعة.

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ودقائق الذهب متناهية الصغر ترتبط بهذه الأغشية الحيوية جيداً، وتجعلها مضيئة وساطعة، ما يساعد على اكتشافها بسهولة.


وتقول: «الخطر تسببه البكتيريا المسببة للأمراض، التي غالباً ما تغطي أسطح المعدات الطبية. ويصعب رؤية مثل هذه التشكيلات بالعين المجردة».

 

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