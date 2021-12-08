عادات خاطئة عند تناول الفيتامينات

الوكيل الإخباري - يعتمد بعض الأشخاص على المكملات الغذائية -بجانب تناول الطعام- للحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من المغذيات وسد نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.





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والمكملات الغذائية شأنها شأن باقي الأدوية، قد تسبب مجموعة من الآثار الجانبية، خاصةً إذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة، من بينها الشعور بالتعب بعد تناول الفيتامينات.





أسباب التعب بعد تناول الفيتامينات



الجرعات العالية من الفيتامينات

يعتقد البعض أن تناول المزيد من الفيتامينات قد يعود بالنفع على الصحة العامة، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأن الإفراط في المكملات الغذائية بمختلف أنواعها من الممكن أن يؤتي بنتائج عكسية على الجسم.

تناول الفيتامينات على معدة فارغة

يعاني البعض من الشعور بالتعب بعد ساعات قليلة من الاستيقاظ صباحًا، وقد يكون السبب هو الحصول على الفيتامينات على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الإفطار.

وقد يسبب تناول الفيتامينات على معدة فارغة مشكلات للجهاز الهضمي، حيث تؤثر سلبًا على الأمعاء وتؤدي إلى التهاب وتهيج القولون وتحدث تغييرات في شهية الشخص تجاه الطعام.





تناول الفيتامينات مع الدواء

يجب الفصل بين الفيتامينات والأدوية الأخرى، لأن تناولهما معًا قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات دوائية، أي أن أحدهما قد يقلل من مفعول الآخر أو يبطله تمامًا، مما يؤدي إلى عدم استفادة الجسم.

دمج الفيتامينات

في بعض الأحيان، قد يصف الطبيب نوعين من الفيتامينات بعد ملاحظة نقصهما في الجسم، ما يدفع البعض إلى تناولهما معًا، إلا أن هذه العادة قد تسبب التعب وتهيج بطانة المعدة والتهاب جدار الأمعاء، فضلًا عن التداخلات الدوائية المحتملة.

بلع الفيتامينات بدون ماء

قد يتناول البعض أقراص الفيتامينات بدون شرب الماء، مما يؤدي إلى الشعور بالاختناق وعدم الراحة إذا علق القرص في المريء، وفي حال وصوله إلى الجهاز الهضمي، قد يتسبب في تهيج المعدة، ومع تكرار هذه العادة، من الممكن أن يتطور الالتهاب إلى قرحة.

تفريغ محتويات كبسولات الفيتامينات

يواجه البعض صعوبة كبيرة في بلع كبسولات الفيتامينات، نظرًا لكبر حجمها، الأمر الذي يدفعهم إلى تفريغ محتويات الكبسولة وابتلاعها مباشرة.

ويعد ذلك من العادات الخاطئة التي ينبغي الإقلاع عنها، لأن محتويات الكبسولة قد تتفاعل مع أحماض المعدة، مما يسبب التوعك والتعب، بالإضافة إلى المشكلات التي قد يتعرض لها الجهاز الهضمي، تحديدًا القولون.

المصدر - الكونسلتو

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