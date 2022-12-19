الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام.. ويؤكد: لن نتهاون في إنفاذ القانون

إلغاء وتأجيل فعاليات رسمية حدادا على شهداء الأمن العام

التعليم العالي تسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية

الامن العام ينعى الشهداء ويؤكد أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم بمداهمة قاتل الدلابيح

القوات المسلحة تنعى الشهداء الرحاحلة والنجادا والشقارين

بوشيلين يعلن سيطرة القوات الروسية على مركز مدينة ماريانكا

استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه

لليوم الرابع على التوالي.. استقرار أسعار الذهب محليا

أبو السمن: مباحثات جارية لحجب تطبيقات النقل غير المرخصة

عاجل

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 11:25 ص

عادات يومية إذا استبدلتها تتمتع بصحة أفضل.. تعرف عليها

imgid254503


الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح الهادفة للتمتع بصحة جيدة، وذلك ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر "عش بصحة"، بأن هناك 5 خطوات يمكنها أن تجعل الصحة خضراء، وهي: زراعة نبتة داخل وخارج المنزل، واستبدال قارورة الماء البلاستيكية بعلبة قابلة لإعادة التعبئة.

ونصحت الوزارة كذلك باستبدال قيادة السيارة، بممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى أماكن قريبة، إلى جانب استبدال الكهرباء بأشعة الشمس خلال النهار، والامتناع عن التدخين، وعدم رمي مخلفات السجائر في البيئة.

سي ان ان

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201113180413970

ما فائدة تناول القليل من العسل على الريق ؟

1063B08B-8DD0-44B0-B5E7-FD4D7A4EF684

أساسيات الحصول على نوم جيد ليلا في 5 خطوات!

639707384c59b755b1040f8c

طبيبة روسية توضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس

461928

النشاط القوي المتقطع يحمي من الوفاة المبكرة

image-3-e1670262186863-800x549

العلامة الأولى لسرطان المريء

tbl_articles_article_21831_16009c1ff7d-5ea8-4700-8574-055f8c921d7b

ما سبب الرغبة بتناول الحلويات

أخبار متعلقة
f16d539f7b839bc8307e5bd15032ede56122eae0-030622104816

طرق ناجحة للتخلص من دهون البطن