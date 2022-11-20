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الأحد، 20-11-2022 04:28 م

طرق ناجحة للتخلص من دهون البطن

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الوكيل الإخباري- قدم خبراء مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح للتخلص من دهون البطن.

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للتخلص منها يجب اتباع نظام غذائي صحي وتناول الطعام بشكل أكثر وعياً، مع شرب الكثير من الماء والسوائل يومياً، دون سكر، إلى جانب تناول البروتين، والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات.


وللحصول على بطن مشدودة، لابد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ودمج التمارين في الأنشطة اليومية، كالمشي لمقر العمل، وصعود السلم بدل المصعد وركوب الدراجة بدل الدراجات النارية والسيارات.


تقليل التوتر والضغوط النفسية
الحقيقة العلمية تربط الدهون بالتوتر والضغوط النفسية، حيث يفرز الجسم الكورتيزول، عند التوتر ما يخزن الطاقة الزائدة على شكل خلايا دهنية، لاسيما في منطقة البطن.


وأوصت المجلة الألمانية بقسط كاف من النوم والحفاظ على التوازن الهرموني، حيث تحدد الهرمونات مواضع تراكم الدهون في الجسم.

 

 

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