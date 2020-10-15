عادات يومية تجعلك تشعر بالإرهاق

الوكيل الإخباري _ يعد الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مفاجئ من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، الا ان هذه الشعور لا يأتي دون سبب ، وهناك مجموعة من العادات اليومية التي يجهلها الاشخاص تتسبب لهم بالشعور بالتعب والارهاق، وابرز هذه العادات :

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- الأفكار السلبية









- قلة النوم











- التوتر









- البقاء في المنزل





- عدم شرب الماء





- إغفال وجبة الفطور





- ممارسة عمل تكرهه

المصدر : 24

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