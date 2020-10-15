عادات يومية تجعلك تشعر بالإرهاق

الوكيل الإخباري _ يعد الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مفاجئ من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، الا ان هذه الشعور لا يأتي دون سبب ، وهناك مجموعة من العادات اليومية التي يجهلها الاشخاص تتسبب لهم بالشعور بالتعب والارهاق، وابرز هذه العادات :
- الأفكار السلبية
- قلة النوم
- التوتر
- البقاء في المنزل
- عدم شرب الماء
- إغفال وجبة الفطور
- ممارسة عمل تكرهه
المصدر : 24
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