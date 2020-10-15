الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 02:04 م

عادات يومية تجعلك تشعر بالإرهاق

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الوكيل الإخباري _  يعد الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مفاجئ من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، الا ان هذه الشعور لا يأتي دون سبب ، وهناك مجموعة من العادات اليومية التي يجهلها الاشخاص تتسبب لهم بالشعور بالتعب والارهاق، وابرز هذه العادات :

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- الأفكار السلبية




- قلة النوم






- التوتر




- البقاء في المنزل


- عدم شرب الماء


- إغفال وجبة الفطور


- ممارسة عمل تكرهه

 

المصدر : 24 

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