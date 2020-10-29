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الخميس، 29-10-2020 01:44 م

عادات يومية تهدد صحة المفاصل والعضلات

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الوكيل الإخباري _  تعد الام المفاصل والعضلات من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير وهناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها العديد من الأشخاص والتي تتسبب في إضعاف العضلات والمفاصل، مما يؤثر على كفائتها وقدرتها على تحمل الضغط والحركة، ومن أبرز هذه العادات :

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1- الأنشطة المتكررة
يؤدي الاستمرار في الكتابة على الهواتف المحمولة أو الأجهزة الالكترونية في تكرار نفس الحركة أكثر من مرة، ما يؤثر على مفاصل الكتف، وإصبع الإبهام، والرقبة.

 

2- البقاء على نفس الوضعية
يتسبب البقاء على نفس الوضعية لفترة طويلة في إجهاد العضلات والمفاصل والغضاريف، ويرجع ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى هذه المناطق عند عدم الحركة.

 

3- حمل حقيبة ثقيلة
يمكن أن يؤدي حمل الأشياء الثقيلة كالحقائب، إلى تغيير وضعية الجسم وخطوات المشي، ما يتسبب في إجهاد العضلات ومفاصل العنق، والضغط على مفصل الكتف، وضغط الأعصاب الحساسة.


4- إهمال الشعور بالألم
قد يهمل البعض الشعور بألم في المفصل لأكثر من أسبوع، على الرغم من أن ذلك يكون إشارة من الجسم لإخبار الشخص بوجود مشكلة.

 

5- المبالغة في ممارسة الرياضة
المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية يؤثر على المفاصل بشكل سلبي، ويظهر ذلك من خلال الشعور بالألم الحاد الذي يستمر لأكثر من بضع ساعات بعد التمرين.
6- إهمال الاعتماد على الكالسيوم وفيتامين د
يحتاج الجسم للكالسيوم وفيتامين D لتقوية العظام والمفاصل والعضلات، إذ أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) مرتبط بانخفاض قوة العضلات.


7- عدم أخذ القسط الكافي من النوم
إن الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الشعور بالألم، ويمكن البدء بعادات النوم الجيدة، مثل الامتناع عن الكافيين قبل النوم بست ساعات على الأقل، وممارسة الرياضة بانتظام.


8- اكتساب الوزن الزائد
كلما زاد وزن الجسم زاد الضغط على المفاصل، خاصة تلك الموجودة في الفخذين والركبتين والعمود الفقري الذي يتحمل وزن الجذع، فالوزن الزائد يضغط على الغضروف، والذي يساهم في امتصاص الصدمات في المفاصل، وبالتالي تسبب السمنة الألم وقد تؤدي إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي.


9- التدخين
يتسبب النيكوتين في ضيق الأوعية الدموية الدقيقة التي تمد المفاصل بالدم، وخاصة الغضاريف الموجودة في العمود الفقري.

 

المصدر : الكونسلتو 

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