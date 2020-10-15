عادات صحية عليك اتباعها بعد ممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال ممارسة الرياضة بالاضافة الى اتباع انظمة غذائية ، الا ان هناك مجموعة من العادات الصحية التي يجب اتباعها بعد ممارسة التمارين الرياضية:
خذ وقتك لتهدئة جسمك بعد التمرين
تناول الماء
تناول وجبة غنية بالمغذيات
إرخاء العضلات المشدودة
تجنب الأطعمة المصنعة
المصدر : 24
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