عادات صحية عليك اتباعها بعد ممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال ممارسة الرياضة بالاضافة الى اتباع انظمة غذائية ، الا ان هناك مجموعة من العادات الصحية التي يجب اتباعها بعد ممارسة التمارين الرياضية:

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خذ وقتك لتهدئة جسمك بعد التمرين

تناول الماء

تناول وجبة غنية بالمغذيات

إرخاء العضلات المشدودة

تجنب الأطعمة المصنعة

المصدر : 24

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