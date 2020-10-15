الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 03:51 م

عادات صحية عليك اتباعها بعد ممارسة الرياضة

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الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال ممارسة الرياضة بالاضافة الى اتباع انظمة غذائية ، الا ان هناك مجموعة من العادات الصحية التي يجب اتباعها بعد ممارسة التمارين الرياضية:

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خذ وقتك لتهدئة جسمك بعد التمرين

 

تناول الماء

 

تناول وجبة غنية بالمغذيات

 

إرخاء العضلات المشدودة

 

تجنب الأطعمة المصنعة

 

المصدر : 24 

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