عادة شائعة .. هل يجوز الغرغرة بالماء والملح بعد خلع الأسنان؟

الوكيل الإخباري- يواجه البعض مضاعفات ما بعد خلع الأسنان والضروس وتظهر أبرزها في تورم الفم والخد، وهناك إرشادات يجب اتباعها للتعامل مع مرحلة ما بعد الخلع.



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد البحراوي، مدرس طب الفم وعلاج اللثة بجامعة عين شمس في مصر ، إن الغرغرة بالماء والملح من الأمور المفيدة بعد خلع الأسنان، مشيرًا إلى أنها تساعدعلى التئام الجروح، وبالتالي يساعد على الشفاء والتعافي، حيث إنه لا يُسبب تهيج الأنسجة الرخوة في الفم أو يزيد الشعور بالألم.

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وأكد البحراوي، أنه بعدعملية خلع الضرس يُصبح من الصعب تنظيف الفم والأسنان بالفرشاة خاصةً في موقع الخلع حتى تلتئم المنطقة بأكملها، وذلك لتجنب تهيج أنسجة اللثة والشعور بالألم الشديد والانزعاج، لذا يُمكن استخدام محلول الماء والملح كبديل لفرشاة الأسنان لتنظيف الأسنان والفم بشكل كامل ومنع المضاعفات التي قد تحدث بعد خلع الضرس.



ولفت مدرس طب الفم، إلى أن يجب الانتظار 24 ساعة كاملة بعد خلع الأسنان، من أجل استخدام غسول الفم، حيث يمكن القيام بذلك عدة مرات في اليوم، خاصة بعد الأكل للتأكد من نظافة الفم، حيث إن ذلك المحلول يساعد على إزالة البكتيريا من منطقة الألم، ويمنع انتشار العدوى.



وأوضح البحراوي، أن محاليل المياه المالحة آمنة بشكل عام على الأسنان، ولكن لا يزال من الأفضل بصقها، وفي حالة العدوى، يعد بصق الماء المالح أفضل في إبعاد العدوى، ومع ذلك، يجب الحذر من القيام بشطف الفم عدة مرات يوميًا، وابتلاع الكثير من الماء المالح، لأن هذا قد يؤدي أيضًا إلى الجفاف.



الكونسلتو الطبي

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