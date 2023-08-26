عارض شائع يشير الى نقص الحديد

الوكيل الإخباري - نقص الحديد أو فقر الدم هو اضطراب لا يحتوي فيه الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة التي تتطلبها أنسجة الجسم لتلقي الأكسجين، ويحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج ما يكفي من أحد مكونات خلايا الدم الحمراء التي تتيح لها حمل الأكسجين وبالتالي، قد يجعلك نقص الحديد تشعر بالخمول وضيق التنفس، يصبح جسمك غير قادر على إنتاج هرمونات النوم بدون الحديد، بحسب موقع "Health" مما يسبب اضطرابات في النوم لاحقاً .



مشاكل النوم وفقر الدم

في اضطراب حركة الأطراف، يميل المرضى إلى الشعور بألم في الساق في المساء والليل الذي يحدث أثناء النوم ويسبب مشاكل في النوم.



يرتبط ألم الساق هذا بإيقاع الساعة البيولوجية ، ويبدأ الألم فقط في المساء والليل ، ولكن يشعر المريض بالراحة أثناء النهار.



الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد قد لا يتمكنون من النوم إما بسبب اضطراب حركة الأطراف أو الأرق.



يؤدي الأرق إلى عدم القدرة على النوم أو الحفاظ عليه في بعض الأحيان ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالأرق من الاستيقاظ في الصباح الباكر، وفي هذه الحالة يصبحون غير قادرين على العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ.



كيف تعالج مشاكل النوم وتتعامل مع نقص الحديد؟

إذا ظهرت عليك أي أعراض، فإليك بعض الأشياء التي يجب -أن تضعها في اعتبارك لإصلاح مشاكل النوم:

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-أصلح وقت نومك واستيقاظك

-تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والبيض والخضروات الورقية وما إلى ذلك.

-تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، خاصة بعد السادسة مساءً

-تجنب تناول النيكوتين

-قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحمضيات والبروكلي والطماطم والبطيخ

-تمرن بانتظام لتحافظ على لياقتك

-تجنب تناول عشاء كثيف وفي وقت متأخر من الليل

-يجب أن تكون بيئة النوم هادئة وممتعة

-تجنب استخدام التعرض للضوء الأزرق من الهواتف المحمولة والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل 2-3 ساعات على الأقل من النوم.

اليوم السابع