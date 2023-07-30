ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بكثرة؟ ..7 اضرار

الوكيل الإخباري- يعتبر الشاي من المشروبات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، إلا إن شربه بكثرة طوال اليوم قد يؤدي إلى حدوث بعض الآثار الجانبية.



نستعرض في السطور التالية ما يمكن أن يحدث لجسمك عند تناول الشاي بكثرة، وفقًا لما نشره موقع "Health Line”.



أضرار شرب الشاي بكثرة

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1-نقص امتصاص الحديد بالجسم

يعتبر الشاي من المصادر الغنية بمركبات تسمى التانين، والتي تعطل قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة، ومن ثم يحدث انخفاض في نسبة الحديد، ويصاب الشخص بالأنيميا والضعف.



2-زيادة مستويات التوتر والعصبية

يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى الشعور بالتوتر وعدم الراحة وزيادة العصبية، وذلك بفعل الكافيين الموجود به، مع العلم بأن الشاي الأسود يحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.



3-مشكلات في النوم

يؤثر الكافيين على دورة النوم، حيث يمنع إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يعطي الجسم إشارة بأنه حان وقت النوم والراحة.



وعند تعطل إفراز هذا الهرمون في الجسم بفعل الكافيين الموجود في الشاي، يحدث الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل عميق.



4-حموضة المعدة

يحفز الكافيين حمض المعدة ويجعله يصعد إلى المريء بقوة مسببًا الشعور بحرقان وعدم الراحة، لذا ينصح الأطباء مرضى الحموضة بالتقليل من الشاي والمشروبات الغنية بالكافيين قدر الإمكان.



5-الصداع المستمر

من المعروف أن شرب الشاي قد يخفف من بعض أنواع الصداع، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يجعل الصداع مستمرًا وحادًا بفعل زيادة كمية الكافيين في الجسم عن الحد الموصى به (أقل من 100 ملليجرام في اليوم).

6-الشعور بالدوخة



إذا تناول الشخص حوالي 6-12 كوب من الشاي في اليوم، فإن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة وعدم التوازن، لأن الجسم في هذا الوقت سيحصل على نسبة عالية للغاية من الكافيين، والتي تُقدر بحوالي 400- 500 ملليجرام.



7-مضاعفات الحمل

في حال تناول الشاي بكثرة أثناء الحمل، قد تزداد فرص الإصابة بمضاعفات الحمل، مثل الإجهاض وانخفاض وزن الجنين عند الولادة.



الكونسلتو الطبي