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الخميس، 16-03-2023 02:55 م

عدد الساعات اللازمة للنوم حسب المرحلة العمرية

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الوكيل الإخباري- تشير أدلة بحثية تبنتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، إلى أن الحصول على نوم جيد ليلاً يمكن أن يضيف سنوات إلى العمر، بينما تفيد تقارير بأن نمط الحياة الحديث يجعل ربع البالغين لا يستوفون عدد ساعات النوم الصحية.

وبحسب موقع «هيلث داي»، وجد بحث أجراه الدكتور نيتون فيرما في جامعة ساوث كاليفورنيا، أن النطاق الصحي للجسم لساعات النوم يراوح بين سبع وتسع ساعات، وأن المعدل يختلف حسب العمر.

وقال فيرما: «ارتبطت العواقب طويلة المدى الناجمة عن قلة النوم بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى».

وأضاف، على البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً أن يسعوا للحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، بينما يحتاج كبار السن إلى نحو تسع ساعات.

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وبالنسبة للمراهقين، يرتفع عدد ساعات النوم المطلوب إلى ما بين 10 ساعات ليلاً.

 

عكاظ

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