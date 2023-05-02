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الثلاثاء، 02-05-2023 09:28 ص

عرض رئيسي يكشف نقص فيتامين B12 بالجسم

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الوكيل الإخباري- يعتبر فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يجب توافرها في الجسم لننعم بصحة جيدة، حيث إن نقصه يؤثر على قدراتنا اليومية بشكل كبير.

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حددت أخصائية العلاج الغذائي، كاتارينا سيبينوفا، العلامات الرئيسية التي تثبت وجود نقص في ب 12:


نقص فيتامين ب 12 يرتبط ارتباطا وثيقا بالضعف الإدراكي، والذي يمكن أن يؤثر على اتخاذ قراراتنا، وقدرتنا على التركيز، وقد يتسبب أيضًا في الإصابة بالخرف.


إذا بدأت عملية التمثيل الغذائي بالتباطؤ مما تسبب في زيادة الوزن، فقد يشير ذلك إلى أنك بحاجة إلى المزيد من فيتامين ب 12.


ويمكن العثور على فيتامين ب 12 في البروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، لذا فإن من يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يجب أن يكونوا أكثر حرصا.


كما يعتبر التفاح والموز والتوت مصادر جيدة لـ ب12 ، بالإضافة إلى الشمندر والفطر والبطاطس.


وأضافت كاتارينا: "يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في إنتاج المواد الكيميائية بالدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية، لذلك من المهم للغاية التأكد من أنك تتناول نظاما غذائيا يحتوي على كمية كافية من ب 12".


وأكملت: "نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤثر أيضا على نمو خلايا الدم البيضاء الضرورية لوظيفة الجهاز المناعي، كما يسمح لجسمك بإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم".

 

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