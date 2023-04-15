5 علامات تشير إلى نقص المغنسيوم في الجسم

الوكيل الإخباري- يلعب المغنسيوم دورًا فعالًا في وقاية الجسم من العديد من الأمراض، من بينها ارتفاع ضغط الدم، وضعف العضلات والأعصاب، لذا يجب الاهتمام بنقص المغنيسيوم والتأكد من معالجتها.



علامات نقص المغنسيوم في الجسم

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1- التشنجات

تعتبر التشنجات من إحدى العلامات التي تشير إلى نقص مسويات المغنسيوم ي الجسم، حيث يعتقد الأطباء أنه بسبب تدفق أكبر للكالسيوم إلى الخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى زيادة إثارة أعصاب العضلات و تحفيزها.



كما أنه يجب الوضع في الاعتبار أن التشنجات قد يكون لها العديد من الأسباب الأخرى، منها الإجهاد أو الإفراط في تناول الكافيين، أو قد تكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو أحد أعراض مرض عصبي عضلي مثل التصلب المتعدد أو الوهن العضلي الشديد.



2- هشاشة العظام

تعد هشاشة العظام بمثابة اضطراب يتسم بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، حيث إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على خطر الإصابة به ليس فقط نقص مستويات المغنسيوم في الجسم، بما في ذلك:

- الشيخوخة.

- عدم ممارسة الرياضة.

- تناول الفيتامينات د و ك.

كما تؤكد الدراسات التي أجريت على الفئران أن نقص مستويات المغنسيوم يؤدي إلى انخفاض كتلة العظام، على الرغم من عدم إجراء مثل هذه الدراسات على البشر ، فقد ربطت الأبحاث سوء تناول المغنيسيوم مع انخفاض كثافة المعادن في العظام.



3- الإجهاد وضعف العضلات

يعتبر الإجهاد من العلامات الشائعة لدى معظم الأشخاص، والتي قد تدل فقط في بعض الأحيان إلى الحاجة إلى مزيد من الراحة،ومع ذلك ، قد يكون التعب الشديد أو المستمر علامة على وجود مشكلة صحية، والتي من بينها نقص مستويات المغنسيوم في الجسم، والذي قد يكون ناجمًا عن الوهن العضلي.

يعتقد العلماء أن سبب الضعف هو فقدان البوتاسيوم في خلايا العضلات وهي حالة مرتبطة بنقص المغنيسيوم ، لذلك يعد نقص المغنيسيوم أحد الأسباب المحتملة للإرهاق أو الضعف.



4- ارتفاع ضغط الدم

تشير العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن انخفاض مستويات المغنيسيوم أو سوء تناول النظام الغذائي قد يرفع ضغط الدم.



تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من ضغط الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، لذاك فهو عامل قوي للإصابة بأمراض القلب.



لذلك قد يؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة ضغط الدم ، والذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل أن يمكن فهم دورها بشكل كامل.



5- عدم انتظام ضربات القلب

يعتبر عدم انتظام ضربات القلب، من بين أخطر الآثار المحتملة لنقص المغنيسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض والتي منها، زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.



الكونسلتو الطبي

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