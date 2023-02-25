السبت 25-02-2023
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السبت، 25-02-2023 01:06 م

عرض عند الاستيقاظ يشير للسكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من تنميل القدمين عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، لدرجة قد تجعلهم غير قادرين على ترك السرير والوقوف عليهما.

في هذا الصدد، حذر الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني في مصر ، من تكرار الشعور بتنميل القدمين عند الاستيقاظ من النوم، لأنه عادةً ما يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

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وقال كامل إن تنميل القدمين عند الاستيقاظ قد يدل على تعرض الأعصاب الموجود في الأطراف السفلية لضغط شديد، قد يكون ناتجًا عن اتخاذ الجسم وضعية خاطئة أثناء النوم.


وأضاف أستاذ جراحة المخ أن اعتلال الأعصاب المحيطي من أبرز الأمراض التي يكشف عنها تنميل القدمين عند الاستيقاظ من النوم، خاصةً إذا كان المريض مصابًا بداء السكري.


وبحسب موقع "Healthline"، يسبب السكري تنميل وألم في القدمين، نتيجة لارتفاع سكر الدم وتأثيره بشكل سلبي على الأعصاب الطرفية، حيث يؤدي إلى إصابتها بالالتهاب أو التلف.


وأشار كامل إلى وجود علاقة بين عدم الشعور بالقدم عند الاستيقاظ وتغيرها إلى اللون الأزرق أو الأرجواني وانخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الجزء السفلي من الجسم.


وقلة التروية الدموية الواصلة للأطراف غالبًا ما تحدث عند الإصابة بالشريان المحيطي، وهو مرض تكون فيه شرايين اليدين والقدمين ضيقة، وفقًا لموقع "Medical News Today".


وأكد أن أصحاب أمراض المناعة الذاتية، مثل مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، من الفئات الأكثر عرضة أيضًا للشعور بتنميل القدمين أثناء النوم وعند الاستيقاظ.
علاوة على ذلك، هناك أسباب أخرى لتنميل القدمين عند الاستيقاظ، حددها موقع "Healthgrades" في العوامل التالية:

 

- السكتة الدماغية.
- تجلط الأوردة العميقة.
- التصلب المتعدد.
- الألم العضلي الليفي.
- قضمة الصقيع.
- قصور نشاط الغدة الدرقية.
- إصابات النخاع الشوكي.
- ورم في النخاع الشوكي.
- التهاب النخاع.


واختتم كامل حديثه بالتحذير من التهاون مع تنميل القدمين، مناشدًا كل من يشعر به بزيارة الطبيب فورًا، لتحديد سببه على وجه الدقة، بالفحوصات التصويرية والتحاليل، ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.

 

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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