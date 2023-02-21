الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

ترامب يعد بالاتصال بالرئيسين بوتين وزيلينسكي ليلة فوزه

الإمارات.. مروحيات تحلق في سماء رأس الخيمة وآليات عسكرية

193 مليون دينار تداولها الأردنيون عبر المحافظ الالكترونية الشهر الماضي

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

المملكة المتحدة تعيش أزمة طماطم

بلدية المفرق: انهاء تنفيذ أعمال تركيب عبارات انبوبية لتصريف مياه الأمطار-صور

4.32 مليون حركة دفع تمت عبر إي فواتيركم خلال كانون الثاني الماضي

بلدية جرش تغلق موقع بيت آيل للسقوط-صور

فتح خط طيران مباشر بين الأردن والجزائر الشهر المقبل

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إيران

الثلاثاء، 21-02-2023 11:29 ص

إثبات فوائد الزنجبيل للمناعة

630ca25042360462c3470082


الوكيل الإخباري- اكتشف علماء معهد بيولوجيا النظم الغذائية بجامعة ميونيخ للتكنولوجيا وجود مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم.

اضافة اعلان


وتشير مجلة Molecular Nutrition & Food Research إلى أن الباحثين وضعوا خلال الاختبارات المخبرية كمية صغيرة من مادة الجينجيرول (مركب كيميائي في الزنجبيل) اللاذعة الموجودة في الزنجبيل، على مزارع الخلايا وراقبوا التفاعل الحاصل. وكما هو معروف هذه المادة بالذات تسبب الإحساس بالحدة التي يشعر بها المستقبِل TRPV1 الموجود على سطح الخلايا العصبية.


وتضمنت الخطوة الأولى في هذه الاختبارات تحديد المستقبل على سطح الخلايا الحبيبية المتعادلة، الذي يعتبر أهم عنصر في منظومة المناعة. وهذه الخلايا تشكل حوالي ثلثي خلايا الدم البيضاء وهي ضرورية لمحاربة مسببات الأمراض الخارجية.


وتضمنت الخطوة الثانية وضع محاليل مختلفة التركيز لمادة الجينجيرول على سطح الخلايا. واتضح للباحثين أن وضع حتى 15 ميكروغراما من المادة لكل لتر تكفي لجعل الخلايا المناعية في حالة تأهب قصوى. وأن استجابة الخلايا التي تعرضت لببتيد يحاكي العدوى البكتيرية كانت أقوى بنسبة 30 بالمئة مقارنة بخلايا المجموعة الضابطة. ولكن عند استخدام مثبطات لمستقبلات TRPV1 في التجربة، توقف تأثير مادة الجينجيرول.


ووفقا للباحثين حتى تركيز بسيط لمادة الجينجيرول له تأثير محفز لخلايا منظومة المناعة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
89da792d02e4ca1494618939de3993e3_M

طبيب يحذر من خطر النوم بعد الأكل مباشرة .. ويحدد الموعد الأنسب

tbl_articles_article_20828_813e7f33a40-2f90-4f93-8528-cf0375b8fac9

الكبدة للأطفال .. مفيدة أم ضارة ؟

tbl_articles_article_21818_350f1403df-bc28-4ef3-86e7-04a8278b05e1

ضرر غير متوقع لتناول أدوية الصداع

1_74

ما فائدة المشي 20 دقيقة بعد سن الأربعين ؟

2019_6_10_14_1_4_278

دراسة تحذّر من إعطاء الطفل خافض الحرارة دون حاجة

2023220162730339V0

بالشوكولاتة.. حيلة بسيطة لخسارة الوزن بسهولة

أخبار متعلقة
2023_2_4_14_27_26_724

ما فائدة تناول اوراق التوت ؟

2021_9_10_1_6_0_19

5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك طوال العمر

2080527

5 فوائد لتناول الزنجبيل

63c53d0c4c59b74bf17d979c

الأكل البطيء يمكن أن يساعد على مكافحة الأمراض!

download

خبير يكشف 10 طرق تجعل منزلك مسبباً للأمراض

tbl_articles_article_18112_681

5 طرق منزلية فعالة لوقف السعال مؤقتاً