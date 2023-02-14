ما فائدة تناول اوراق التوت ؟

الوكيل الإخباري- ورق شجر التوت، له العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على صحة الجسم بشكل عام، وكما يفيد مرضى الكوليسترول والدهون بشكل خاص، ويحمي من الأمراض.



ونستعرض في السطور التالية، مدى فوائد ورق شجر التوت في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع في الجسم.

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قالت الدكتورة مروة محمد أحمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن أوراق شجر التوت، تحتوي عناصرها على العديد من المعادن ومضادات الأكسدة، والحديد والزنك، التي تجعلها الاختيار الجيد، لتحسين وظائف الجسم.



أوراق شجر التوت وخفض الكوليسترول

وأضافت الدكتورة مروة، أن تناول أوراق شجر التوت، وهو في شكل مسحوق مخلوطًا مع كوب من المياه الساخنة، يؤدي إلى خفض نسب الكوليسترول، فهو من مضادات الأكسدة، كما أنه يساهم في تحفيز الجسم للتخلص من الدهون الثلاثية.



فوائد أوراق شجر التوت بشكل عام

وأوضحت أحمد، أن فوائد أوراق شجر التوت، لا تتوقف على فقدان الوزن وخفض الكوليسترول فقط، بل أنه يساهم في علاج وتحسين العديد من وظائف الجسم، وهي:



- يساهم في خفض مستوى السكر والجلوكوز في الدم.

- يساهم في تخفيف أعراض الالتهابات الناجمة عن الأمراض المزمنة.

- يساهم في تزويد الجسم بالطاقة وتحسين قدرة العضلات والأعصاب نظرًا لاحتوائه على المغنسيوم.

- يعزز من قدرة جهاز المناعة.

- يعمل على توازن نسبة ضغط الدم في الجسم.

- التخسيس وفقدان الوزن.

- يحتوي على فيتامين ب 2، المسؤول عن تقوية الأعصاب.

- يحتوي على مضادات أكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالسرطانات.



طريقة تحضير أوراق شجر التوت

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن طريقة تحضير مشروب أوراق شجر التوت، تتم من خلال إضافة كمية معقولة من أورق التوت المطحونة، ممزوجة مع كوب ماء ساخن، ويفضل تحليته بنسبة بسيطة من العسل الأبيض وليس السكر الأبيض.





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