طبيب روسي يوضح كيفية مكافحة التوتر النفسي

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، ماذا يحدث في الجسم عندما يشعر الشخص بالتوتر النفسي وما هي الأمراض التي يسببها. وكيف نكافح هذه الحالة.



ويشير مياسنيكوف، إلى أنه بسبب التوتر النفسي يمكن ان يرتفع مستوى ضغط الدم. والتهاب المعدة والاكتئاب. كما يمكن أن يسبب الصداع النصفي والصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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ويقول: "جميع الأمراض مرتبطة بالأعصاب. لأن التوتر النفسي له تأثير بهذه الدرجة أو تلك في أي مرض يخطر ببالكم".



فكيف نتعلم التفاعل مع التوتر النفسي؟

وفقا لمياسنيكوف من الضروري اتباع روتين يومي والحصول على قدر كاف من النوم، والتأمل وممارسة نشاط بدني وعدم التركيز على جميع المعلومات وزيادة مستوى هرمون السعادة بالاستماع إلى الموسيقى والقراءة والتواصل مع المقربين.



وبالنسبة لموقفه من التأكيدات يقول: "لا أسمي هذا "تفكيرا إيجابيا"، وأنصح الجميع بذلك. لأن الحياة ليست "ميدانا للمعجزات". بالطبع نواجه جميعا أمورا مختلفة. ولكن كل شيء يمضي. المهم الصبر والتحمل و عدم الاستسلام. وكلما كانت المشكلة أكثر صعوبة، يشعر الشخص بفخر أكبر عند تجاوزها".



روسيا اليوم

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