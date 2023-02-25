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السبت، 25-02-2023 10:27 ص

دراسة : ضغط الدم يصيب الأطفال وهذه أعراضه!

ارتفاع_الضغط_عند_الأطفال


الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "إلتيرن" أن ارتفاع ضغط الدم يصيب الأطفال أيضاً، مشيرة إلى أنه يهاجم الأطفال البدناء بصفة خاصة، وذلك بسبب أسلوب الحياة الخاطئ، والذي يتمثل في التغذية غير الصحية وقلة الحركة.

وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال قد يكون ناجماً عن أحد الأمراض مثل أمراض الكلى أو أمراض القلب.

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وتتمثل أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال في الصداع المستمر ونزيف الأنف المتكرر واضطرابات الرؤية، بالإضافة إلى الغثيان والتعب المستمر والخمول وضعف التركيز.
وشددت "إلتيرن" على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، موضحة أنه يتم علاج ارتفاع ضغط الدم الناجم عن أسلوب الحياة غير الصحي، من خلال التغذية الصحية والمواظبة على الرياضة والعمل على إنقاص الوزن.
وفي حالة ارتفاع ضغط الدم الناجم عن أمراض أخرى، فإنه يتم العمل على علاجها أولاً.
وتبعاً للحالة، يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مدرات البول وحاصرات بيتا.

 

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